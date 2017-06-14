ВТБ в Новосибирске финансирует ведущего российского металлотрейдера

Банк ВТБ приступил к сотрудничеству с ГК «УралСибТрейд. Сибирский регион» и предоставил кредитную линию в размере 150 млн рублей.

В банке ВТБ объявили о сотрудничестве с ГК «УралСибТрейд» и предоставлении последнему кредитной линии в 150 млн рублей на срок в два года. Цель финансирования – кредитование текущей деятельности предприятия.

«Мы продолжаем работу с предприятиями, заинтересованными в развитии бизнеса и получении комплексного банковского обслуживания – кредитования, сопровождения расчетных операций и внешнеэкономической деятельности. Уверен, что старт нашего сотрудничества послужит росту бизнеса группы и укреплению позиций на рынке металлопроката», — отметил руководитель корпоративного филиала банка ВТБ в Новосибирске Вячеслав Брюханов.

«Поступательное расширение бизнеса в современных условиях требует поддержки финансовых структур. На сегодняшний день «УралСибТрейд. Сибирский регион», осуществляет полный комплекс услуг — от планирования и комплектации сложных поставок до предпродажной обработки металла и грузоперевозок любым видом транспорта. Мы рассчитываем, что сотрудничество с банком позволит нам развиваться еще динамичнее», — прокомментировал генеральный директор ГК «УралСибТрейд. Сибирский регион» Антон Коненков.

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