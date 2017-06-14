В городе Обь сотрудники Росалкогольрегулирования по СФО совместно с сотрудниками управления ФСБ России по Новосибирской области в ходе контрольных мероприятий обнаружили крупное производство контрафактной водки.

Под Новосибирском обнаружено нелегальное производство водки. Сотрудники сибирского Росалкогольрегулирования и новосибирского управления ФСБ России изъяли на одном из складских помещений города Обь более 10 тыс. бутылок емкостью 0,5 литра готовой продукции без маркировки. В помещении было обнаружено и изъято также 4,5 тыс. литров этилового спирта в 10-литровых пластиковых канистрах и 1,4 тыс. литров спиртосодержащей жидкости крепостью 30% в пластиковых емкостях вместимостью 1 тыс. литров.

«В настоящее время оборудование, этиловый спирт, алкогольная продукция и спиртосодержащая жидкость арестованы и изъяты. Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по СФО проводится административное расследование», — рассказал глава управления Алексей Крупин.

Добавим, в апреле на территории одной из промышленных зон Новосибирска сотрудники полиции и спецназ Росгвардии пресекли также деятельность нелегального цеха по производству кофе под известной маркой MacCoffee.

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