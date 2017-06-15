Владельцы ресторана «Чучвара» открывают второе заведение в Новосибирске – оно расположится на Вокзальной магистрали. Помимо этого, до конца года «Чучвара» по франшизе также откроется в Самаре и Казахстане.

Второй ресторан «Чучвара» начнет работу понедельник, 19 июня, в Новосибирске. Заведение расположено на Вокзальной магистрали.

По словам бренд-менеджера бренда «Чучвара» Ольги Щербатовой, новое заведение будет несколько больше первого, открытого в конце июля 2014 года в торговом центре «Сан Сити». «Основной зал ресторана рассчитан на 132 посадочных места, дополнительно при заведении будет работать банкетный зал на 10 гостей и летняя веранда на 40 человек. В ресторане будет большая открытая кухня с тандыром, так что гости могут наблюдать за процессом приготовления некоторых блюд», — уточнила Ольга Щербатова.

Основу заведения составляют блюда узбекской кухни — традиционный плов, восточные супы, чучвара. Дополняет ее грузинская и европейская кухни. Средний чек в «Чучваре» — порядка 600 рублей.

До конца года еще два ресторана «Чучвара» откроются по франшизе в Самаре и Атырау. Для Самары точка станет второй, для Казахстана — первой. По данным компании «Ресторатор» (ООО «Ресторатор Франчайзинг Груп»), которая также развивает бренды «Перчини», People’s, New York Pizza и Рark Café, инвестиции в открытие заведения составляют от 20 млн рублей, паушальный взнос – 1,5 млн рублей, роялти – 3% с оборота. Владельцами «Ресторатор Франчайзинг Груп», по информации ЕГРЮЛ, являются пятеро учредителей, основная доля – 28,6% принадлежит Сергею Назирову.

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