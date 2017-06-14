Уже в начале августа 2017 года в новосибирском Академгородке может появиться новый памятник: композиция, посвященная основателю ИЦиГ СО РАН Дмитрию Беляеву, узнал корреспондент «КС» из сообщения на сайте Института.

В Институте цитологии и генетики СО РАН объявили о начале сбора средств на создание и открытие мемориальной скульптурной композиции, посвященной 100-летию со дня рождения ученого, генетика-эволюциониста Дмитрия Беляева и его эксперименту по одомашниванию дикой лисицы. О том, что такой памятник появится в новосибирском Академгородке стало известно еще в феврале 2017 года, когда автор памятника лабораторной мыши Андрей Харкевич предложил создать мемориальную композицию основателю ИЦиГ СО РАН, чей эксперимент по одомашниванию лисицы был признан научным сообществом, а результаты работы вошли в учебники по биологии во всем мире.

Накануне стартовал сбор средств на реализацию проекта, рассказали в Институте.

«В дань уникальному научному эксперименту и в честь 100-летия со дня рождения автора разработки создается памятник, посвященный Дмитрию Беляеву и его эксперименту по доместикации лисицы. В центре композиции – ученый, сидящий на скамейке вместе с объектом своего главного эксперимента – одомашненной лисой», — поясняется на сайте проекта.

Скульптурная композиция должна открыться в Академгородке в день проведения международной конференции «Беляевские чтения» 7 августа и стать очередным этапом формирования «биологического квартала» Академгородка вместе с Садом победы и памятником лабораторной мыши. Скульптуром нового памятника выступит красноярский мастер Константин Зинич. Предварительная стоимость композиции оценивается в 4,8 млн рублей.

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