В Советском районном суде Новосибирска прошло заседание по делу генерального директора кредитного кооператива «Единый Капитал» Ирины Пеньковой. Суд приговорил предпринимательницу более чем к 6 годам колонии.

Руководитель КПКГ «Единый Капитал» 52-летняя Ирина Пенькова получила 6,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом рассказали в прокуратуре Новосибирской области. Там же пояснили, что судебный процесс начался еще в 2014 году, а оглашение приговора состоялось 5 июня 2017 года и 7 июня закончилось. Новосибирская предпринимательница была признана виновной в хищении у клиентов свыше 27 млн рублей.

«Действуя вопреки законным интересам кредитного кооператива Пенькова расходовала поступающие от членов кооператива денежные средства не по целевому назначению, а извлекала выгоду для себя, чем причинила существенный вред пайщикам на общую сумму свыше 27 млн рублей», — рассказал старший помощник прокурора области Дмитрий Лямкин.

Как следует из материалов дела, кредитный кооператив «Единый Капитал» был создан в середине 2006 года. В Новосибирске было открыто несколько офисов, была проведена масштабная рекламная кампания организации, где предлагались высокие проценты по депозитам — от 28 % до 38 % годовых, — что значительно превышало размер процентных ставок, предлагаемых банками.

«Продолжая вводить граждан в заблуждение, она заключила с новосибирским филиалом ОАО «Страховая компания «РЕГИОНГАРАНТ» агентский договор, согласно которому компания принимала на себя обязательства по страхованию займов», — добавили в областной прокуратуре.

При этом Пенькова знала, что страховая компания может вернуть кооперативу депозит только в случае смерти либо нетрудоспособности вкладчика.

«Она дала указания работникам кооператива выдавать вкладчикам сертификаты указанной страховой компании, якобы подтверждающие страхование их вкладов, зная, что вклады данной компанией не страхуются, тем самым вводя вкладчиков в заблуждение», — рассказал Дмитрий Лямкин.

Таким образом с мая 2006 года по декабрь 2008 года было заключено 163 договора о передаче личных сбережений. Деньгами Пенькова распорядилась по своему усмотрению. Изначально предпринимательнице требовали назначить порядка семи лет лишения свободы, но Пенькова, не признавая вину и называя причиной потери такого объема денежных средств мировой финансовый кризис, просила об оправдании.

Исковые требования суд оставил без рассмотрения. Пеньковой теперь также предстоит выступить ответчиком по искам вкладчиков «Единого Капитала» в рамках гражданского судопроизводства.

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