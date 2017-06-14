Губернатор НСО Владимир Городецкий 8 июня посетил два предприятия промышленно-логистического парка (ПЛП). После обхода резидентов прошло совещание рабочей группы, на котором были рассмотрены перспективные направления деятельности АО «Агентство инвестиционного развития НСО» (АИР), а также бизнес-планы инвесторов, осуществляющих свою деятельность на территории ПЛП.

Первым глава региона посетил завод по производству алюминиевых композитных панелей компании «Сибалюкс Ресурс», ставшей резидентом ПЛП летом 2013 года. Предприятие выпускает универсальный фасадный материал, который можно использовать не только при строительстве, но и для реконструкции зданий. Завод был запущен в эксплуатацию в I квартале 2015 года. В конце прошлого года состоялся успешный запуск второй линии производства. Выход на проектную мощность запланирован к 2018 году.

О планах развития предприятия губернатору рассказала директор ООО «Сибалюкс Ресурс» Ольга Красношапка. По ее словам, основная задача, стоящая перед компанией – это снижение себестоимости производства. Реализовать ее можно за счет увеличения объемов выпускаемой продукции. Объем производства за 2016 год составил 350 млн алюминиевых композитных панелей. В этом году планируется выйти на 1 млрд.

Другим способом снижения себестоимости, по словам Ольги Красношапки, является переработка остатков. Алюминий, отделенный от вставки, сдают в металлолом, а саму вставку гранулируют и используют повторно. Также в компании планируют заняться производством алюминия, чтобы минимизировать количество брака.

Оставаться конкурентоспособным производителю должно позволить создание композитных панелей разных цветов и форм. Обычно на предприятиях маленькие объемы продукции окрашивают только в стандартные цвета, утверждает Ольга Красношапка. К тому же доставка лакокраски осуществляется в течение 10-12 дней. «Мы планируем установить оборудование для смешивания краски, благодаря которому создание необычного цвета займет около двух дней, – сообщила директор завода. – Кроме того, наши заказчики смогут выбрать любой декоративный принт, 3D-покрытие».

Композитным материалом новосибирского завода облицовывают фасады не только городских зданий, среди которых аэропорт Толмачево, дома ЖК «Флотилия» и «Ясный берег». Сейчас, по словам Ольги Красношапки, формируется материал для объекта на Новом Арбате. Специальное оборудование позволяет фрезеровать материал и отправлять его заказчику в виде «полуфабриката». Уже на месте алюминиевые листы сгибают, формируют в кассеты и используют по назначению.

Владимир Городецкий отметил, что завод работает в условиях жесткой конкуренции, но важным достижением является оптимизация затрат производства. В свою очередь Ольга Красношапка акцентировала внимание на проблеме возврата НДС. Ее предприятие экспортирует продукцию в Монголию, Туркменистан, Казахстан. Однако возмещение налога на добавленную стоимость осуществляется больше года. Стоит отметить, что сложности с этой процедурой испытывают многие экспортеры.

Вторым объектом внимания Владимира Городецкого в рамках рабочей поездки в ПЛП стал завод тарных изделий, запущенный в эксплуатацию в марте прошлого года. Планируемый срок выхода на проектную мощность – 2020 год. Как рассказал директор ООО «ЗТИ Сибирь» Станислав Максимов, в настоящее время запущено 6 высокотехнологичных линий производства тары. Всего планируется реализовать 11 линий. Освоение инвестиций для создания двух из них намечено на текущий год. По словам Станислава Максимова, каждая производственная линия – это рабочие места и увеличение объемов выпуска. При выходе предприятия на плановую проектную мощность – более 5 млн бочек и канистр – предполагается создание 103 рабочих мест. «Все линии автоматизированы. Машина сама контролирует качество продукции, проверят ее на герметичность, взвешивает, удаляет отходы, которые образуются при переработке полимеров. Человек лишь осуществляет операционный контроль и упаковывает готовую продукцию», – рассказал губернатору директор завода. Система подачи сырья тоже управляется компьютерами. В качестве сырья на предприятии используют полиэтилен преимущественно российских производителей.

Резидент ПЛП производит востребованную, по мнению Владимира Городецкого, продукцию – канистры вместимостью от 1-го до 20 литров, а также бочки объемом 227 и 250 литров. Склад готовой продукции завода обладает большой вместимостью. На сегодняшний день, по словам Станислава Максимова, на складе есть возможность разместить порядка 100 еврофур продукции, что позволяет осуществлять бесперебойные отгрузки товара. Основными заказчиками промышленной полиэтиленовой тары выступают производители пищевой, химической, нефтеперерабатывающей продукции. Из них порядка 20% – это предприятия НСО. Тара новосибирского завода также может применяться для транспортировки и хранения опасных грузов.

При выходе предприятия на плановую проектную мощность объем налоговых отчислений в федеральный бюджет в период действия налоговых льгот (до 2022 года) составит порядка 2,7 млн рублей в год, в консолидированный бюджет НСО – 19 млн рублей в год. С 2023 года налоговые отчисления составят около 40 млн рублей в год.

Глава региона высоко оценил уровень развития производств и их дальнейшие перспективы. «Получить от резидентов обратную связь, узнать, какие есть сложности при взаимодействии с управляющей компанией (УК) ПЛП важно не только для того, чтобы осуществить поддержку действующих заводов, но и чтобы создать условия для привлечения новых инвесторов», – заметил Владимир Городецкий.

На сегодня только 40% территории ПЛП занято резидентами. В связи с этим губернатор поставил перед УК ПЛП задачу задействовать остальные 60% территории для развития инвестпроектов. 13 предприятий уже вложили и освоили 28,9 млрд рублей инвестиций, заплатили 2,7 млрд рублей налогов. «Это достойный результат. – отметил глава НСО. – Действующая площадка привлекательна своей инженерной инфраструктурой, но сдерживающим фактором для инвесторов выступает сложная экономическая ситуация».

Владимир Городецкий также напомнил о существующих мерах поддержки инвестпроектов, в числе которых льготы по налогу на имущество и прибыль, на аренду земли, компенсация части процентной ставки по банковским кредитам или части лизинговых платежей, субсидии на приобретение нового технологического оборудования. О том, что оказываемые меры можно считать эффективными для бизнеса, говорит улучшение позиций НСО в национальном рейтинге состояния инвестклимата. Область поднялась на 19 пунктов и заняла по итогам 2016 года 27-ое место.

Помимо итогов работы УК ПЛП, губернатору области представили перспективы развития АИР. «Отрадно, что новое руководство агентства попыталось проанализировать пройденный путь. Были высказаны идеи, какими путями привлечь инвестиции. По итогам совещания мы приняли решение в течение двух месяцев создать стратегию развитию АИР на ближайшие 5-7 лет», – резюмировал Владимир Городецкий.

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