О начале взаимоотношений двух инновационных центров рассказал на встрече с журналистами генеральный директор Технопарка новосибирского Академгородка Владимир Никонов 13 июня. Пресс-конференция была посвящена концепции развития Академпарка.

Напомним, проект концепции стратегии развития Научно-технологического парка новосибирского Академгородка был представлен губернатору НСО Владимиру Городецкому 10 мая. Тогда же состоялось обсуждение документа, итоговый вариант которого Владимир Никонов представил журналистам 13 июня.

По словам главы новосибирского Технопарка, Академпарк планирует стать одним из т.н. удаленных центров «Сколково», готовится применять его механизмы и регламенты. В рамках сотрудничества нашему Технопарку могут быть переданы некоторые права и полномочия московского инновационного центра. Кроме того, будут организованы стажировки резидентов Академпарка в «Сколково». При этом Владимир Никонов напомнил, что порядка 50 новосибирских компаний уже являются резидентами «Сколково». Также в рамках сотрудничества будет организовано проведение образовательных программ, направленных на освоение базовых компетенций технологического предпринимательства.

Помимо этого Владимир Никонов рассказал о планах усилить за счет Технопарка прикладную деятельность Академгородка. «Для этого нужно актуализировать программу поддержки развития Советского района. В ней было заложено много мероприятий, связанных с развитием прикладной деятельности научных организаций», — считает глава Акадмепарка.

Что касается резидентной политики, то, по замечанию Владимира Никонова, ее нельзя строить, основываясь только на имущественном комплексе. Поэтому он предлагает использовать фандрайзинг. Планируется создать некий инвестиционный «офис» технопарка, концентрирующий интересы финансовых компаний, венчурных и других фондов, с целью освоения технологии подготовки материалов для заявок на меры господдержки или на получение от государства инвестиций.

Другой приоритетной задачей для Технопарка является развитие технологического брокерства. По словам Владимира Никонова, нужно привлекать на территорию Академпарка индустриальные компании, заинтересованные в инновациях.

Важным направлением работы является и создание инновационного лифта, который позволит заниматься перспективной компанией не дискретно, а сопровождать ее поэтапно. Кроме того, нужно наладить работу в режиме «одного окна». «На этапе роста компания нуждается во многом, но даже на небольшой территории Академпарка найти нужную услугу становится проблемой. Поэтому нужно создать дорожную карту сопровождения резидента, подключая имеющиеся возможности парка либо привлекая сторонние», — отметил Владимир Никонов.

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