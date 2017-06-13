На территории Новосибирской области ИЦиГ СО РАН совместно с китайской компанией «ПекинКРА» запустили проект по созданию в регионе самого крупного за Уралом картофелеводческий центра. Экспериментальным картофелем засеяно уже около 30 га, рассказали в пресс-службе Института.

В Новосибирской области начался эксперимент по производству семян и выращиванию элитного картофеля. Проект реализуется Институтом цитологии и генетики СО РАН и китайской компанией «ПекинКРА». На сегодняшний день уже засеяно около 30 га земли. В течение сезона ученые смогут получить данные, которые позволят создать сорт картофеля, адаптированный к природным и климатическим условиям сибирского региона.

По словам губернатора области Владимира Городецкого, на следующий год планируется посадка уже 600 га. Помимо эксперимента, из выращенного картофеля будут вырабатывать крахмал и картофельный порошок на экспорт в Китай и страны Азии.

Как рассказали в Институте, договоренность с китайской компанией была достигнута еще в прошлом году. Проект такого предприятия вызвал большой интерес со стороны областного минсельхоза, а презентация промежуточных результатов реализации проекта была одобрена помощником президента РФ Андреем Белоусовым, министром сельского хозяйства РФ Александром Ткачевым и губернатором Новосибирской области Владимиром Городецким на Петербургском международном экономическом форуме 2017.

До конца года, предполагают в ИЦиГ СО РАН, будет заключено концессионное соглашение между российской и китайской стороной, которое позволит приступить к реализации планов по проекту: выращивание картофеля на площади в десятки тысяч га, изготовление крахмала и картофельного порошка. В целом же, по оценке специалистов Института, предприятие сможет заработать в полную мощность в течение пяти лет.

«Помимо значительного массива выращивания товарного картофеля, мы планируем засевать порядка тысячи гектар для формирования отечественного семенного фонда. Этот урожай станет основой для реализации федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства в части картофелеводства, которая должна решить задачу импортозамещения в отрасли», — рассказал о будущем проекта старший научный сотрудник Лаборатории молекулярных биотехнологий ФИЦ ИЦиГ СО РАН Вадим Хлесткин.

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