Владимир Путин наградил двух новосибирских медиков

Президент России Владимир Путин на торжественном собрании в Кремле вручил государственные премии за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности. Лауреатами премии стали и ученые-медики из Новосибирска.

В День России в Кремле прошло вручение государственных премий. В области науки и технологий за эффективное лечение аритмии удостоились награды два врача из клиники Мешалкина в Новосибирске – директор клиники Александр Караськов и его заместитель Евгений Покушалов.

«Это ученые с мировым именем, лидеры современной аритмологии и кардиологии, врачи-мыслители и хирурги-практики. Их призванием стала борьба с распространенным, угрожающим жизни недугом – нарушением ритма сердца», — сказал президент, вручая награду.

Методика новосибирских врачей отличается безопасностью и эффективностью. На восстановление пациента теперь не требуются месяцы, а достаточно нескольких дней. Операция проводится при помощи специальных электродов и под местной анестезией в течение полутора часов.

Евгений Покушалов в ответном слове отметил, что еще 15 лет назад гипотезу о том, что аритмия связана не со структурными изменениями сердца, а с поломкой в системе регуляции, никто не принял всерьез.

«Мы не обращали внимания на скептиков и просто продолжали работу – в итоге оказались правы. Не догонять других, а предлагать, рассуждать нешаблонно, уметь видеть на несколько шагов вперед и кропотливо работать – вот наша сила и наше преимущество, которые, уверен, поднимут российскую медицинскую науку на новые вершины. Над поиском ответов на эти вызовы современности сегодня работает российская медицинская наука, и шаг за шагом она одерживает победы», — обратился к присутствующим Покушалов.

Всего из рук президента государственную награду получили 12 человек.

В правительстве Новосибирской области сообщили, что губернатор Владимир Городецкий уже направил поздравительную телеграмму лауреатам.

«Ваши награды — свидетельство признания достижений сибирской медицины на самом высоком уровне. Ваш вклад в развитие современной аритмологии и кардиологии имеет общемировое значение, разработанные Вами технологии и методики помогают спасти множество человеческих жизней. Благодаря Вам медицинская наука в Российской Федерации развивается как передовая стратегически важная отрасль», — говорится в тексте телеграммы.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter