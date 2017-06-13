В Новосибирской области ввели ограничения при госзакупках для чиновников

В Новосибирской области ввели ограничения при госзакупках и аренде автомобилей для чиновников. Подобная инициатива поступила от активистов регионального отделения ОНФ.

В региональном отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ) рассказали, что в правительстве Новосибирской области прислушались к их предложению и внесли поправки в постановление, которое регламентирует общие требования к закупаемым товарам для нужд органов исполнительной власти.

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал поправки в постановление №488-п от 30.12.2015 еще неделю назад — 6 июня. Из документа, опубликованного на сайте облправительства, следует, что теперь чиновники для покупки автомобилей мощностью до 1,5 тыс. куб. см и до 120 лошадиных сил могут потратить из бюджета не более 1 млн рублей. Ранее же ограничение было в 2,5 млн рублей.

Помимо этого, постановлением введены ограничения для начальников управлений по «начинке» дорогостоящих покупок и по аренде автомобилей.

«Не будет избыточных потребительских свойств, которые дополнительно включали в обеспечение комфорта чиновника. Введены и ограничения по аренде транспортных средств для нужд чиновников. Ранее расходы бюджета на заказ машин ничем не лимитировались», – рассказал активист проекта ОНФ «За честные закупки» в Новосибирской области Александр Стефанов.

Кроме того, в документе вводится ограничение на стоимость мобильных телефонов для представителей власти, на которые бюджет может потратить не более 15 тыс. рублей. Установлены предельные значения и для рабочей мебели, а услугами такси представители государственных ведомств могут пользоваться теперь не более 63 часов в месяц.

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