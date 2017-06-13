В начале июня в Новосибирске завершила свою работу конференция, посвященная задачам, которые встают перед бизнесами самых разных масштабов. Речь шла о маркетинге — о том, как позиционировать компанию на рынке, привлекать новых клиентов, превращать существующих клиентов в постоянных покупателей и адвокатов бренда. Организатором конференции выступила компания «Яндекс». О том, что полезного было на мероприятии, и как ее оценили сами маркетологи — в материале «КС».

Конференция проходила в начале июня в новосибирском Экспоцентре и была бесплатной для участников. Неудивительно, что зал был полон, — на мероприятии поднимались проблемные вопросы о будущем интернет-маркетинга. Всего на конференции присутствовало порядка 500 человек, кроме того, несколько сотен человек смотрели прямую трансляцию в режиме «онлайн». Аудиторию мероприятия можно оценить как вполне заинтересованную, равнодушных посетителей практически не было.

Исходя из своей повестки, в основном мероприятие аккумулировало маркетологов — как независимых-фрилансеров, так и сотрудников агентств. Оставшиеся 20% участников были собственниками бизнеса, но также уделяли пристальное внимание вопросам маркетинга.

Как позиционировать компанию на рынке? Что нужно делать для привлечения новых клиентов? Каким образом превращать существующих клиентов в постоянных покупателей и адвокатов бренда? Эти и другие вопросы постарались прояснить для участников спикеры мероприятия.

Открытием конференции можно считать доклад руководителя подразделения по работе с новыми клиентами компании «Яндекс» Анастасии Августовской под названием «Настоящее и будущее интернет-маркетинга». В докладе констатировалось, что, большое количество товаров и услуг уже сейчас можно заказать в режиме «онлайн», и с каждым годом бизнес все больше уходит в интернет, что заставляет многие направления традиционного офлайн-бизнеса адаптироваться под современные тренды и занимать свою нишу в «диджитале». По словам спикера, целью современной рекламы можно считать «построение консистентной (непротиворечивой, слаженной) коммуникации с потребителем во всем медиапространстве и на всех уровнях воронки продаж».

Стоит отметить, что Россия уже сейчас является второй в мире страной по количеству пользователей в интернете. С каждым годом растет процент пользователей мобильных устройств, и по прогнозам аналитиков, уже к 2021 году 65% населения будет иметь смартфон. Поэтому развивать бизнес под аудиторию мобильных устройств в текущих условиях сейчас самая подходящая мера.

В рамках конференции были выделены несколько ключевых трендов интернет-рекламы. Первым из них можно считать так называемый Под этим термином понимается алгоритмическая закупка рекламы (Programmatic Advertising Buying) — совокупность методов закупки интернет-рекламы с использованием автоматизированных систем на основе данных о целевых пользователях. В рамках такого подхода компания может находить свою целевую аудиторию и коммуницировать напрямую с ней, к примеру, минуя наружную рекламу или телевидение.

Вторым немаловажным трендом, выделенным в рамках конференции, стала видео-реклама. Если раньше основным источником видеорекламы было телевидение, то сегодня маркетологи все больше внимания обращают на интернет. 90% аудитории интернета в России смотрят видео, а это 16,4 млн человек.

Отдельно можно отметить новые инструменты в помощь интернет-маркетологу, которые были обозначены в рамках мероприятия. Во-первых, речь идет о смарт банерах — гибриде контекстной и медийной рекламы с динамическим товарными банерами. Их смысл в том, что они призваны «цеплять» интерес пользователя с помощью визуализации нескольких товаров. По сути речь идет об онлайн-слайдере товаров. Главная же особенность состоит в том, что каждый раз при показе баннера система автоматически подбирает его содержание — индивидуально для каждого конкретного пользователя. Поэтому разные пользователи будут видеть баннеры с разным наполнением.

Во-вторых, речь идет о «Яндекс.Аудитории» — сервисе, позволяющим работать с аудиторией на основе как онлайн- так и оффлайн данных. На основе собранных данных клиентов, таких как номер телефона, почта, а так же геотаргетинг, сервис определяет пользователей «Яндекса», и их интересы. Это позволяет находить look-a-like (схожих) пользователей, на основе чего можно формировать определенный сегмент и направлять рекламу на схожую аудиторию. На текущий момент в Новосибирске создано уже порядка 600 таких сегментов.

Представителя «Яндекса» также рассказали о различных методиках оценки эффективности каждого рекламного канала, выстраивании отношений между заказчиком и исполнителем в «диджитал-среде», а также о том, почему сложно обходиться без сквозной аналитики. В свою очередь представители рекламных агентств поделились своими практиками и кейсами по различным вопросам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Шастина, основатель коммуникационного агентства «Завод»

— Если поставить задачу выделить десять тезисов прошедшей конференции, то мой список будет таков.

Во-первых, я впервые услышала термин light-tv-viewers. Под ним понимаются пользователи, смотрящие ТВ меньше, чем среднестатистический россиянин. Блесните как-нибудь этим словом на встрече или переговорах.

Во-вторых, на конференции было сказано, что стремительно растёт сегмент веб-образования, а вузы не успевают за реальностью.

В-третьих, по прогнозам, уже к 2018 году больше половины продаж в B2B-сегменте могут осуществляться в онлайне.

В-четвертых, кроме социологического деления на поколение х, y, z сейчас используются термины native digital (родившиеся в цифровую эпоху), digital aborigine (на стыке), digital immigrants (большую часть жизни прожили без интернета).

В-пятых, смартфон становится доминирующим устройством потребления интернета (12-24 уже, 25-44 в равных долях с десктопом, 45+ десктоп ещё не сдаёт позиции), поэтому внимание уделяется мобильным версиям.

В-шестых, пользователи сегодня делают более гранулированный (то есть более подробный) запрос. Поэтому использовать рекламную сеть Яндекса (РСЯ) можно по СРА-стратегии (она заключается в том, что клиент, заказывающий продвижение, оплачивает только конкретные действия пользователя на своём сайте).

В-седьмых, обращайте внимание на перфоманс-маркетинг — маркетинг, при котором потребитель совершает измеримое действие, бизнес уже не может позволить себе только привлекать к себе на сайт.

В-восьмых, в качестве KPI интернет-маркетолога можно использовать такие показатели, как CTR (кликабельность), CPC (цена за клик), BR (показатель отказов). В свою очередь KPI реального бизнеса — СPA (цена за приобретение), CPI (индекс потребительских цен), AOV (средний доход с одного посетителя), APC (среднее число покупок, которые сделает платящий клиент за время сотрудничества с продуктом), CAC (стоимость привлечения клиентов), LTV (совокупная прибыль компании, получаемая от одного клиента за все время сотрудничества с ним). Но при этом внимание к некоторым показателям даёт столько же, сколько ответ таксиста «7 литров бензина».

В-девятых, я впервые узнала, что такое или кто такой «Ивангай». Это человек-телеканал на YouTube.

И, наконец, в-десятых, спикеры «Яндекса», на мой взгляд, блестящие ораторы, настоящие Стивы Джобсы, разве что не в чёрных водолазках. Спикеры реального бизнеса используют чуть более живой язык, чуть менее уверены на сцене, но зато провоцируют большее количество вопросов из зала.

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