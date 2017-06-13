Сторонники ГК «Тион» подписывают петицию в защиту Дмитрия Трубицына

На минувшей неделе в отношении генерального директора и совладельца группы компании «ТИОН» (ООО «Аэросервис») Дмитрия Трубицына Следственный отдел СУ СК РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело. Общественность новосибирского Академгородка потребовала прекратить уголовное преследование одного из самых известных резидентов новосибирского Технопарка.

Сторонники резидента новосибирского Технопарка и «Сколково» Дмитрия Трубицына в настоящий момент подписывают петицию с требованием прекратить уголовное дело в отношении генерального директора «Тиона». Как отмечают общественники в тексте документа, ситуация носит беспрецедентный характер и является давлением на успешную российскую технологическую компанию.

«Мы считаем, что происходящее сегодня с «Тионом» и Дмитрием Трубицыным ─ это продолжение конкурентной борьбы, с использованием силовых методов», — выразили свое мнение в петиции сторонники «Тиона».

Теперь петиция должна собрать необходимое количество подписей, после чего документ будет отправлен президенту РФ Владимиру Путину. На момент написания материала кампания собрала 307 подписей. Среди подписавшихся — экс-глава Технопарка Дмитрий Верховод и депутат совета депутатов Новосибирска Наталья Пинус.

На сегодняшней встрече с журналистами генеральный директор Технопарка Владимир Никонов заявил, что расследование этого уголовного дела должна сопровождать тщательная экспертиза. Сам же Никонов направил в суд поручительство за Дмитрия Трубицына. По словам руководителя новосибирского Технопарка, у него нет никакой информации относительно того, что оборудование «Тиона» приносило какой-либо вред. Он не исключил, что уголовное преследование Трубицына может быть попыткой рейдерского захвата одного из лидеров рынка.

В текущий момент Дмитрий Трубицын находится под домашним арестом. Ему инкриминируется ст. 238.1 УК РФ, «производство и сбыт незарегистрированных медицинских изделий, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору».

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter