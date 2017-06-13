Новосибирские предприниматели пожаловались на высокие налоги

В Новосибирскстате провели обследование конъюнктуры и деловой активности в розничной торговле. По результатам опроса, предприниматели чаще всего жалуются на высокую арендную плату и налоги.

Аналитики из Новосибирскстата провели ежеквартальное обследование деловой активности предприятий розничной торговли, большинство респондентов которого (74,5%) оценили экономическую ситуацию во II квартале как удовлетворительную. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, все меньшее число опрошенных руководителей оценивают экономическую ситуацию как неблагоприятную — 12,7% в 2017 году против 20% в 2016-ом.

Новосибирские предприниматели чаще всего жаловались на высокую конкуренцию (63,6%), недостаточный платежеспособный спрос населения (60%), а также почти половина опрошенных бизнесменов посчитали, что нынешний уровень налогов и арендной платы слишком высоки (47,3% и 45,5% соответственно). К слову, в прошлом году на арендную плату жаловались только 30% представителей деловой среды.

Статистики выявили, что, по мнению респондентов, средний уровень торговой наценки во II квартале 2017, который составил 33,5%, существенно ниже уровня, достаточного для возмещения затрат и получения необходимой прибыли.

«Разница между сложившимся и достаточным уровнем торговой наценки по всем обследованным организациям составила 6,4 п.п. Среди опрошенных респондентов более 60% полагают, что для получения необходимой прибыли средний уровень торговой наценки должен быть не ниже 16%, но и не выше 50%», — пояснили в Новосибирскстате.

Тем не менее участники обследования достаточно позитивно оценили перспективы развития экономической ситуации в розничной торговле в 2017 году. По оценке аналитиков, только 10,9 % бизнесменов посчитали, что в III квартале этого года стоит ожидать ухудшения экономической ситуации.

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