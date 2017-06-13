По заказу Первого канала киностудия «Красный квадрат» начала съемки своего нового проекта о российских городах. В конце прошлой недели съемки состоялись в Новосибирске.

Студия «Красный квадрат» запустила съемки нового проекта о российских городах. В пятницу 9 июня съемочная группа работала в Новосибирске. Сибирский город в телепроекте представят метромост и зоопарк им. Р.А. Шило. Об этом рассказали в пресс-службе новосибирского метрополитена.

«Съемочная группа проводила съемки сюжета о метромосте 9 июня. Российские телезрители смогут полюбоваться не только панорамными съемками метромоста и кадрами, снятыми с помощью дрона, но и увидеть метромост из кабины машиниста», — поделились подробностями из предстоящего выпуска, посвященного Новосибирску, в метрополитене.

Там же уточнили, что хронометраж одного выпуска – 26 минут.

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