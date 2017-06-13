Синоптики пообещали Новосибирску наступление жары

Дождливые и прохладные выходные с начала рабочей недели сменит летняя жара, рассказали о погоде на неделю в Новосибирском гидрометцентре.

По данным Новосибирского гидрометцентра, начиная с 13 июня, в Новосибирске на протяжении около полутора недель будет держаться июньская жара. Так, днем воздух прогреется до плюс 26°C, однако во вторник 13 июня возможны порывы ветра до 14 м/с.

В предстоящие выходные 17-18 июня столбик термометра поднимется до плюс 31°C. По данным Gismeteo, первые осадки ожидаются только в четверг 22 июня, при этом понижения дневной температуры синоптики пока не предсказывают.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter