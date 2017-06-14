Этот автомобиль можно воспринимать совсем с разных ракурсов. С одной стороны, новая Panamera — это очередная модель Porsche, которую в отличие от 911-й гораздо удобнее использовать как автомобиль на каждый день. С другой стороны, ее можно рассматривать под лупой, прежде всего как технологичную и выверенную с инженерной точки зрения машину. И, наконец, с третьей — это автомобиль-гаджет, современный и напичканный всем, чем только можно. Это три совершенно разных амплуа одного автомобиля, в которых убедился корреспондент «КС», опробовав новинку на дорогах Краснодарского края.

Деловая 911-ая

Как отмечают в «Порше Руссланд», 50% всей квоты на модель Panamera в России было распродано еще до официального старта продаж. Новое поколение автомобиля действительно ждали давно. Было бы неудивительно, если бы изменения включали в себя слегка измененную внешность, незначительные изменения в шасси и новые электронные «фишки». Однако в случае с «Панамерой» все иначе — очередное поколение модели во всех смыслах новое. Хотя внешне новая модель, безусловно, похожа на прежнюю, это впечатление обманчиво. По сути, от предыдущей «Панамеры» остались разве что концепция, эмблема и название. Не случайно, говоря о конкурентах новинки, в «Порше Руссланд» прежде всего как раз упоминают предыдущее поколение модели. По словам руководителя Porsche Driving Centre Russia, легендарного автогонщика Олега Кесельмана, «Панамеру» практически в половине случаев покупают те, у кого в гараже уже есть 911-я или Cayman.

И действительно, мысли о 911-й приходят в голову практически сразу. В профиль автомобиль похож на купе, что достигается за счет ниспадающей крыши, укороченного переднего свеса и, соответственно, удлиненного заднего свеса. Поэтому глядя на Panamera, в первую очередь ловишь себя на мысли о том, что она стала еще ближе к 911-й с точки зрения очертаний кузова и дизайна экстерьера, не говоря уже о крыльях, воздухозаборниках и капоте. Достаточно лишь мысленно поставить рядом 911-ю, и угадывается линия крыши и остекления, а также новые задние фары. Кроме того, сзади появилась и характерная горизонтальная полоса, соединяющая левые и правые огни, как на 911-й. «Панамере» такое сходство более чем к лицу.

Однако еще более интересно, что мысли о 911-й появляются и на дороге. Находясь за рулем этого автомобиля, невольно забываешь, что управляешь фастбэком, а не двухдверным купе. И лишь наличие полноценных задних сидений дает понимание, что вы находитесь за рулем не спорткара для эгоиста, а солидного 5-метрового автомобиля для всей семьи.

В рамках тест-драйва можно было опробовать две версии автомобиля. Один из них — Panamera 4S с 2,9-литровым битурбированным V6 мощностью 440 л. с. Но и это не предел, так как в нашем распоряжении был и четырехлитровый битурбомотор V8 мощностью 550 л. с. Сходство с 911-й прослеживается и на дороге. Что и говорить, если Panamera 4S разгоняется с места до «сотни» за 4 с лишним секунды, а версия Turbo с пакетом Sport Chrono делает это за 3,7 секунды. Вес автомобиля не чувствуется совсем — на дороге Panamera просто «пушинка». Кстати, если заглянуть в технические характеристики, то можно заметить, что масса автомобиля осталась почти неизменной по сравнению с предыдущей моделью — 335 кг. Кузов легкосплавный — по периметру это в основном алюминий, которого закономерно стало еще больше, а внутри — сталь разной степени жесткости и отдельные композитные элементы.

Не удивительно, что при таких динамических параметрах «пролететь» многочисленные в Краснодарском крае камеры, фиксирующие превышение скорости, — пара пустяков. Психологическое восприятие скорости таково, что ехать со скоростью 100 км/ч в этом случае все равно что стоять. Благо что с качеством дорожного покрытия, дорожной разметкой и в целом организацией движения в Краснодарском крае все гораздо лучше, чем в Новосибирской области.

Но учитывая, что наш маршрут пролегал и по грунтовым дорогам, это дало отличный повод проверить подвеску. У нее, кстати, четыре режима работы («спорт», «спорт плюс», «обычный» и «индивидуальный»), которые меняются с помощью специального переключателя рядом с рулем. Для активной езды подходит «спорт плюс» — в рамках этого режима коробка может переходить вниз на целых две ступени. Соответственно, в обычном режиме «спорт» — на одну ступень. А если нажать кнопки Sport Response, то «роботизированная» коробка опускается сразу на три ступени.

Кстати, фирменная коробка передач уже давно стала визитной карточкой марки Porsche. Впервые она появилась еще в далеком 1984 году. Несмотря на то что на многих коробках сейчас можно встретить виртуальные передачи, в случае с «Панамерой» здесь восемь «честных» передач. Более того, инженерам удалось сэкономить 20% потерь в сравнении с предыдущей версией коробки.

Подобно 911-й, автомобиль очень уверенно входит в повороты. Мало того, что автомобиль обладает полным приводом с электромагнитной муфтой, так задние колеса еще и способны подруливать, что дает модели еще большую маневренность. Поэтому на дороге чувствуешь себя предельно уверенно. Причем работу «умных» систем совершенно не чувствуешь: автомобиль просто подстраивается под условия движения с такой естественностью, как если бы все делал сам водитель, или же законы физики временно были бы отменены.

Однако к работе педали газа и двойному турбонаддуву надо привыкнуть, заранее готовясь к маневрированию на трассе и продавливая в пол газ. Вначале дает о себе знать глушитель, как бы предвкушая дальнейший резвый разгон, и вот спустя считанные моменты затылок прижимается к спинке сиденья, начинается стремительное ускорение. Приятно, что даже на высоких скоростях у автомобиля при продавливании педали газа может открыться и второе, и третье дыхание.

Похвалы заслуживает и плавность хода — даже на неасфальтированной проселочной дороге автомобиль отлично отрабатывает дорожные неровности. Что, впрочем, и не удивительно с учетом адаптивной трехкамерной пневмоподвески. Даже в самом неплавном режиме «спорт плюс» кузов не потряхивает, как это может происходить на совсем жестких спортивных автомобилях. А в обычном режиме «Панамера» тем более нормально отрабатывает все неровности. И, заканчивая перечислять занудные для автомобилей такого класса характеристики, расход топлива в смешанном цикле не превышает 10 литров на 100 км.

Современный гаджет

Впрочем, говоря о Panamera, было бы неправильно концентрироваться только на ездовых характеристиках. Остановившись на светофоре, самое время оглядеться вокруг и прислушаться к динамикам. В Porsche, кстати, гордятся аудиосистемой этого автомобиля. Речь идет о флагманской модели Burmester, которая обеспечивает очень объемный звук. Во втором поколении ее мощность составляет уже 1,5 киловатт, из которых 0,5 киловатта приходится на сабвуфер.

И конечно, в ожидании зеленого сигнала светофора самое время изучить интерьер автомобиля. Главное, что обращает на себя внимание, — отсутствие каких бы то ни было кнопок. Складывается ощущение, что вместо каждого органа управления здесь установили мини-планшет, на который можно вывести то, что вы как водитель решите сами. Речь прежде всего о центральной панели, которую венчает 12,3-дюймовый сенсорный экран системы PCM. С ее помощью можно управлять всеми функциями автомобиля, начиная от Bluetooth и навигации и заканчивая климат-контролем и настройкой режимов работы шасси автомобиля. Сенсорной панелью пользоваться удобно — прикосновение сопровождается легкой вибрацией. Единственная приходящая в голову «обратная сторона» такого решения — это отпечатки на сенсорной панели. Но и здесь производитель предусмотрел антистатическую тряпочку в бардачке. Также в автомобиле огромное количество разных экранов, на которые можно выводить хоть навигацию, хоть данные системы ночного видения. Например, это можно реализовать на дисплее, который находится справа от тахометра. В общем, модель в полной мере можно назвать автомобилем-гаджетом или автомобилем-аксессуаром.

Вместе с тем, отдавая дань любителям гаджетов и современных технологий, инженеры Porsche не могли не сохранить свои традиции, пусть и вписав их в требования времени. Так, замок зажигания остался слева, как некое напоминание о гонках Ле-Мана. Также обращает на себя внимание тахометр, оставшийся аналоговым. Все остальное теперь электронное. От колесика громкости инженеры перешли к информационному экрану. Теперь колесиками прокручивается меню двух экранов, а громкость управляется только через меню.

Из электронных «помощников» можно особо выделить систему ночного видения, которая совмещена с матричными светодиодными фарами. На «Панамере» она применяется впервые. Система идентифицирует объекты, которые могут создавать риск столкновения для автомобиля. Если система обнаруживает такой объект — животное, человека, — то он будет вначале показан на правом экране, где появляется картинка тепловизора, а потом на левом экране. При этом раздастся звуковой сигнал, и фары три раза подсветят этот объект. То есть делается все, чтобы минимизировать риск столкновения.

Также нельзя не отметить систему адаптивного круиз-контроля. Она появилась у Porsche в 2009 году. С ней автомобиль тормозил, если на его пути появлялось препятствие, потом разгонялся до необходимой скорости. Сейчас же «электронный прогресс» шагнул еще дальше: новая интеллектуальная система позволяет автомобилю далеко не только снижать скорость до скорости впереди едущего автомобиля. Система способна анализировать информацию с карты, то есть профиль покрытия, спуски, подъемы, информацию о дорожных знаках и соблюдать необходимый скоростной режим, который заложен на этом участке дороги. В Европе пользоваться системой можно, а в России картографическая информация пока неполная, но, тем не менее, пока система может ориентироваться на данные 2013 года.

По дорогам Лефкадии

Рассказывая об автомобиле, нельзя не упомянуть и место, где проходил тест-драйв. Старт поездке был дан в Краснодаре, а основным пунктом назначения являлось винодельческое хозяйство «Лефкадия» (по-гречески «белый тополь»). Оно располагается в 150 км от Краснодара и 250 км от Сочи. В 2004 году владелец крупной страховой компании «НАСТА», уроженец Красноярского края Михаил Николаев впервые приехал в эти края. Эти земли напомнили ему итальянскую Тоскану, и он в них влюбился. После проведения всевозможных анализов почвы бизнесмен понял, что нашел удивительное место. Он продал страховую компанию «НАСТА» за $160 млн и вложил в Лефкадию более $110 млн. Николаев начинал с площади 24 га, сейчас площадь виноградников составляет уже 77 га, а общая площадь «Лефкадии» составляет 1500 га, которые находятся в собственности Николаева. На территории хозяйства есть козья ферма на 70 голов, а также овцеферма на 400 голов, причем овец покупали во Франции.

До того как этой территорией занялся Николаев, здесь располагался виноградный совхоз имени Фрунзе. В 90-е годы он оказался в упадке, за 15 лет виноградник одичал, вся территория поросла кустарником. В 2007 году Николаевым были высажены первые виноградники, которые покупались во Франции. Изначально это были только классические сорта, однако сейчас речь идет о производстве 23 разновидностей вина. В год в «Лефкадии» выпускают 350 тысяч бутылок вина, которые расходятся только внутри страны.

Впрочем, впечатляет и инфраструктура «Лефкадии». На территории долины за два года воссоздали искусственное озеро, где водятся амур, сом, щука, сазан. Кроме того, были построены искусственные острова, на одном из которых нередко проходят свадебные фотосессии. Также здесь занимаются рыбалкой или устраивают пикники. На территории «Лефкадии» разводят оленей, косуль, диких кабанов, около 10 видов птиц. Сейчас здесь выращивают около 30 видов лиственных пород, купленных в Бельгии — все это для создания ландшафтного дизайна в долине.

Всего у Михаила Николаева работает 400 сотрудников. Однако назвать это место массовым или популярным нельзя — сам собственник к этому не стремится. Хотя в свое время «Лефкадию» посещал и премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Планы по дальнейшему развитию площадки не менее амбициозны. Ведутся новые посадки винограда, увеличивается площадь посадок. Более чем в три раза планируется увеличить численность овцефермы. Кроме того, уже несколько лет здесь пытаются наладить выращивание трюфелей, и на момент нашего визита в это место «Лефкадия» подошла к финалу этого процесса.

Итого

Новая Panamera 4S обойдется минимум в 7,753 млн рублей, а версия Turbo превышает психологическую отметку в 10 млн рублей. Косвенными конкурентами автомобиля можно считать Mercedes-Benz E-Class, BMW 5 серии и Audi A6, точно так же, как и семейство Mercedes-Benz CLS, BMW 6-Series Gran Coupe и Audi A7.

По данным «Автостат.Инфо», за весь 2016 год в Сибири было зарегистрировано всего лишь четыре новых автомобиля Porsche Panamera против 10 автомобилей годом ранее. Два из них остались в Новосибирске, и по одному в Красноярске и Абакане. Для сравнения: за этот же период по всей Сибири было зарегистрировано 40 внедорожников Macan и 71 Cayenne. Однако выход новой Panamera должен дать новый импульс продажам этой модели в Сибири. Тем более что ситуация с дилерской сетью марки в Сибири за прошлый год стабилизировалась — официальные дилеры бренда на сегодня есть в Иркутске, Красноярске и Новосибирске, а также в ближайшие годы будет запущен Барнаул.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Никита Рыжков, директор отдела продаж компании «ДжиТи-Центр» (официальный дилер Porsche в Иркутской области)

— Ажиотаж среди клиентов по модели Panamera безусловно присутствовал. Всем очень понравился новый автомобиль, более того, потенциальные и действующие покупатели были приятно удивлены, что бренд Porsche сделал ставку не только на инженерию в автомобиле, но и на развитие технологии в мультимедийной сфере.

Что касается старта продаж, то мы ожидали более активный интерес со стороны клиентов к Panamera. Сейчас квота на эту модель в нашем дилерском центре не велика. Но если появится потребность в дополнительной квоте, то «Порше Руссланд» приложит максимум усилий чтобы обеспечить нас дополнительным автомобилем, плюс ко всему, у нас одна из самых дружных дилерских сетей, где каждый дилер идет навстречу друг другу в таких вопросах.

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