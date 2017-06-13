В Новосибирске прошло празднование Дня России

 
 

В понедельник 12 июня в Новосибирске отметили государственный праздник — День России. Основные мероприятия проходили в сквере перед театром оперы и балета.

В сквере перед театром оперы и балета в Новосибирске в понедельник 12 июня прошли основные торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня России. По данным правительства Новосибирской области, самой посещаемой стала интерактивная концертная программа «Давай, Россия!». В ней участие приняли около 3,5 тыс. человек, в том числе первые лица области и Новосибирска, представители органов законодательной власти, члены профсоюзных, общественных, молодежных организаций.

Празднование Дня России в Новосибирске

Губернатор области Владимир Городецкий отметил, что этот праздник «совсем молодой, но уже такой гордый».

«Радует, что сегодня на площади собралось столько людей, особенно — юных жителей Новосибирской области. С каким вдохновением, с каким чувством любви к своей Родине они исполняли национальный гимн! Уверен, что День России — один из праздников, который объединяет нас: чувством гордости за свою историю, любовью к России, и, конечно же, желанием вписать достойную страничку в историю своей страны!», — сказал Владимир Городецкий.

Празднование Дня России в Новосибирске

В канун праздника, кроме того, в области прошел ряд традиционных мероприятий: вручение паспортов ребятам, достигшим 14-летия, вручение государственных премий Новосибирской области лучшим коллективам и лучшим работникам предприятий региона. Так, премий были удостоены коллективы Института автоматики и электрометрии СО РАН, АО «Швабе-Оборона и Защита», Новосибирской государственной филармонии и др.

Празднование Дня России в Новосибирске
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

В поселке Большой Оёш Колыванского района 11-12 июня в шестой раз прошел международный военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь», собравший порядка 500 реставраторов — реконструкторов с 54 регионов. В целом же, по оценкам организаторов, за два дня площадки фестиваля посетили около 40 тыс. человек.

Военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь»
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

«С каждым годом растет интерес к фестивалю. Его участники приезжают со всех уголков страны, чтобы возродить события былых эпох. Они дают нам возможность окунуться в историю, прежде всего историю нашей страны, Сибири, Новосибирской области», — рассказал о фестивале глава региона.

Празднование Дня России в Новосибирске

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, поздравляя новосибирцев с государственным праздником, подчеркнул, что город вносит свой определенный вклад в развитие России.

«Новосибирск всегда вносил значимый вклад в развитие страны. Осваивая новые технологии, наращивая научный и промышленный потенциал, сохраняя культурные традиции, наш город приумножает славу России», — отметил в своем поздравлении градоначальник.

Празднование Дня России в Новосибирске

В Новосибирске среди праздничных мероприятий 12 июня масштабными мероприятиями были мото- и велопробег, участники которого провезли по магистральным улицам областного центра 10-метровый флаг России. На площади перед ГПНТБ любой желающий мог сдать нормативы ГТО или посетить мастер-классы. В Первомайском сквере горожане принимали участие в стихотворном марафоне «Я люблю тебя, Россия» и акции «Библиотека на траве». Кроме того, праздничные мероприятия были организованы практически во всех городских парках и скверах Новосибирска.

Празднование Дня России в Новосибирске

«В общей сложности, на всех площадках в Новосибирске приняло участие около 5 тыс. человек», — поделились данными в правительстве региона.

В этот же день в Новосибирске на набережной Оби прошел митинг против коррупции, организованный сторонниками оппозиционера Алексея Навального. По оценкам движения «Суть времени», в акции приняли участие свыше 2,6 тыс. человек.

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