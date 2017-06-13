В Новосибирске прошло празднование Дня России

В понедельник 12 июня в Новосибирске отметили государственный праздник — День России. Основные мероприятия проходили в сквере перед театром оперы и балета.

В сквере перед театром оперы и балета в Новосибирске в понедельник 12 июня прошли основные торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня России. По данным правительства Новосибирской области, самой посещаемой стала интерактивная концертная программа «Давай, Россия!». В ней участие приняли около 3,5 тыс. человек, в том числе первые лица области и Новосибирска, представители органов законодательной власти, члены профсоюзных, общественных, молодежных организаций.

Губернатор области Владимир Городецкий отметил, что этот праздник «совсем молодой, но уже такой гордый».

«Радует, что сегодня на площади собралось столько людей, особенно — юных жителей Новосибирской области. С каким вдохновением, с каким чувством любви к своей Родине они исполняли национальный гимн! Уверен, что День России — один из праздников, который объединяет нас: чувством гордости за свою историю, любовью к России, и, конечно же, желанием вписать достойную страничку в историю своей страны!», — сказал Владимир Городецкий.

В канун праздника, кроме того, в области прошел ряд традиционных мероприятий: вручение паспортов ребятам, достигшим 14-летия, вручение государственных премий Новосибирской области лучшим коллективам и лучшим работникам предприятий региона. Так, премий были удостоены коллективы Института автоматики и электрометрии СО РАН, АО «Швабе-Оборона и Защита», Новосибирской государственной филармонии и др.

В поселке Большой Оёш Колыванского района 11-12 июня в шестой раз прошел международный военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь», собравший порядка 500 реставраторов — реконструкторов с 54 регионов. В целом же, по оценкам организаторов, за два дня площадки фестиваля посетили около 40 тыс. человек.

«С каждым годом растет интерес к фестивалю. Его участники приезжают со всех уголков страны, чтобы возродить события былых эпох. Они дают нам возможность окунуться в историю, прежде всего историю нашей страны, Сибири, Новосибирской области», — рассказал о фестивале глава региона.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, поздравляя новосибирцев с государственным праздником, подчеркнул, что город вносит свой определенный вклад в развитие России.

«Новосибирск всегда вносил значимый вклад в развитие страны. Осваивая новые технологии, наращивая научный и промышленный потенциал, сохраняя культурные традиции, наш город приумножает славу России», — отметил в своем поздравлении градоначальник.

В Новосибирске среди праздничных мероприятий 12 июня масштабными мероприятиями были мото- и велопробег, участники которого провезли по магистральным улицам областного центра 10-метровый флаг России. На площади перед ГПНТБ любой желающий мог сдать нормативы ГТО или посетить мастер-классы. В Первомайском сквере горожане принимали участие в стихотворном марафоне «Я люблю тебя, Россия» и акции «Библиотека на траве». Кроме того, праздничные мероприятия были организованы практически во всех городских парках и скверах Новосибирска.

«В общей сложности, на всех площадках в Новосибирске приняло участие около 5 тыс. человек», — поделились данными в правительстве региона.

В этот же день в Новосибирске на набережной Оби прошел митинг против коррупции, организованный сторонниками оппозиционера Алексея Навального. По оценкам движения «Суть времени», в акции приняли участие свыше 2,6 тыс. человек.

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