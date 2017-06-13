Утром 13 июня на лесной территории Бурятии было зарегистрировано 16 пожаров на площади около 430 га, 12 июня — 9 пожаров на общей площади около 180 га. За сутки их площадь выросла более чем в 2 раза. Причинами лесных пожаров являются грозы и неосторожность людей, считают специалисты.

Завершаются работы по тушению пяти возгораний в Бичурском, Закаменском, Муйском, Тарбагатайском районах Бурятии на площади более 200 га. Еще 11 очагов действует на площади менее 230 га в Баргузинском, Еравнинском, Кабанском, Муйском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Тарбагатайском, Закаменском районах. В пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства также сообщают, что за прошедшие сутки удалось ликвидировать 3 очага возгораний на площади более 40 га.

На сегодняшний день в ликвидации пожаров на территории Бурятии задействованы порядка 400 человек и 72 единицы тяжелой и лесопожарной техники.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан, а также на должностных и юридических лиц — от четырех до 500 тыс. рублей. С начала года к административной ответственности в Бурятии привлечено более 600 лиц, сумма наложенных штрафов составила порядка 2,4 млн рублей. За пожароопасный сезон выявлено 16 виновников возникновения лесного пожара, возбуждено 30 уголовных дел. За прошедшие сутки было проведено 114 рейдов патрулирования, составлено 29 протоколов об административных правонарушениях.

В республиканском агентстве лесного хозяйства напоминают, что запрещено выжигание сухой травы на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях. Также запрещено выжигать сухую траву, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники в полосах отвода автомобильных и железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.

Сотрудники лесной охраны обращаются к населению с просьбой сообщать об очагах возгорания в ближайшее лесничество или по телефонам «горячей линии».

Напомним, в конце апреля в результате пожаров серьезно пострадало село Черемушки Прибайкальского района. Сгорело около 20 жилых домов, на восстановление которых республике потребуется более 30 млн рублей.

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