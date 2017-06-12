Следственный отдел СУ СК РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении генерального директора и совладельца группы компании «ТИОН» (ООО «Аэросервис») Дмитрия Трубицына. Одному из самых известных резидентов новосибирского Технопарка инкриминируется ст. 238.1 УК РФ, «производство и сбыт незарегистрированных медицинских изделий, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору». В настоящий момент Дмитрий Трубицын находится под домашним арестом. Свою вину он не признает и считает, что действия силовых структур являются следствием конкурентной войны на рынке поставок медицинского оборудования.

По версии следствия, в 2011 году Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения выдала ООО «Аэросервис» разрешение на производство в коммерческих целях медицинских изделий – очистителей воздуха «ТИОН-А» и «ТИОН-В». Указанное оборудование было предназначено для его установки в палатах стационаров лечебных учреждений для бактерицидного устранения из воздуха вирусов и бактерий. Перед дачей предприятию разрешения на производство и сбыт медицинского оборудования его образцы прошли необходимые испытания и были признаны соответствующими действующим стандартам.

Как утверждает следствие, из корыстных побуждений, с целью уменьшения себестоимости выпускаемой продукции и получения от её продажи наибольшей прибыли у главы ООО «Аэросервис» возник умысел, направленный на производство и реализацию очистителей воздуха с нарушением установленных стандартов. «Реализуя задуманное, подозреваемый в период с 1 января 2015 года по июль 2016 года организовал производство и сбыт очистителей воздуха без оснащения приведенного оборудования необходимыми катализаторами очистки и иными деталями, в отсутствие которых их использование не оказывает бактерицидного воздействия на находящиеся в воздухе вирусы и бактерии. В результате в указанный период времени сфальсифицированное оборудование поставлено в клиники свыше 100 городов и иных населенных пунктов Российской Федерации. При этом выручка от продажи каждого очистителя воздуха варьировалась от 45 000 до 98 000 рублей», — говорится в материалах СУ СК РФ.

По версии следствия, Дмитрий Трубицын ещё в 2014 году с целью своего ухода от ответственности за совершение приведенных действий оформил документы о назначении директором ООО «Аэросервис» подставного лица. «Производство и реализацию фальсифицированного оборудования обвиняемый организовал совместно с лицами, сведения о которых в настоящее время устанавливаются», — отмечается в сообщении СУ СК РФ. В самой компании это опровергают. «По мере роста компании и появлении новых инвесторов усложнялась её структура, и на момент задержания Дмитрий Трубицын являлся генеральным директором АО «Холдинговая компания ТИОН», которой принадлежат другие юридические лица группы компаний «ТИОН»», — отмечает в своем эккаунте в Facebook соучредитель ГК «ТИОН» Оксана Трубицына.

Как отмечают в СУ СК РФ, факт осуществления незаконной деятельности выявлен сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с оперативными работниками ГУ МВД России по Новосибирской области и Управления ФСБ России по Новосибирской области. По уголовном делу на территории нескольких регионов Российской Федерации проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие существенное значение для доказывания. Производство расследования продолжается. В настоящее время Дмитрий Трубицын задержан по подозрению в совершении преступления, по существу подозрения совершение незаконных действий он отрицает.

В свою очередь в ГК «ТИОН» предполагают, что правоохранительные органы стали инструментом конкурентной борьбы. ««ТИОН» — белая компания. Оборудование «ТИОН» эффективно и безопасно. Дмитрий Трубицын не нарушал закон.

Все это мы докажем в суде», — отмечает Оксана Трубицына. Примечательно, что сам Дмитрий Трубицын на своей странице в Facebook еще в октябре 2016 года написал: «Итак, на нас напали и мы приняли бой! Этап ошеломления прошел, мы точно знаем что происходит и кто за этим стоит. План действий выработан, мы мобилизованы и все бойцы в строю, доказательная база почти готова. Но какое-то время мы будем сохранять относительную тишину».

Решением суда Советского района Новосибирска обвиняемый был отправлен под домашний арест. Поддержать Дмитрия Трубицына 10 июня пришли неравнодушные к его судьбе жители Академгородка. «На мой взгляд, дело Дмитрия Трубицына — это серьезная большая история. Она больше, чем просто дело одной коммерческой фирмы. Для меня это история использования надзорных органов и силовых структур в недобросовестной предпринимательской конкуренции. Я говорю об этом, исходя из знания комплекса фактов об этом деле. Я общалась с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Виктором Вязовых. Он тоже пришел поддержать Дмитрия в суд. Мы говорили с Виктором о том, что в настоящее время, как ни печально, возбуждение уголовных дел — это один из реальных для нашей страны способов недобросовестной конкурентной борьбы. И вполне результативный способ», — пояснила у себя на странице в Facebook депутат совета депутатов Новосибирска Наталья Пинус.

По словам Оксаны Трубицыной, в настоящий момент Дмитрий Трубицын с адвокатами определяет дальнейшие шаги по своей защите, а руководство «ТИОНа» стремится обеспечить бесперебойную работу компании.

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