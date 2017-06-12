Сын экс-главы Новосибирской области, губернатора Красноярского края Виктора Толоконского назначен начальником управления физкультуры и спорта мэрии Новосибирска.

О том, что мэр Анатолий Локоть официально объявил о назначении начальника управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска написала сегодня в Facebook глава департамента культуры, спорта и молодежной политики городской администрации Анна Терешкова.

«Только что мэр официально объявил о том, что начальником управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска назначен Алексей Викторович Толоконский!» — говорится в посте Терешковой. Напомним, что она же 9 июня в фейсбуке рассказала об уходе с поста руководителя управления Марины Курносовой.

Корреспонденту «КС» Марина Курносова сказала, что займет должность заместителя генерального директора Новосибирского Центра Высшего Спортивного Мастерства.

Алексей Толоконский родился в 1978 году. С 2014 года является президентом спортивного клуба по мини-футболу «Сибиряк». Окончил новосибирский мединститут по специальности «Менеджмент в медицине». 2005-2009 гг был заместителем генерального директора Новосибирского областного фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области. В 2009 году стал заместителем руководителя департамента здравоохранения Новосибирской области.

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