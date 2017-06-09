Центральный районный суд Читы вынес обвинительный приговор исполнительному директору ООО «Региональная торгово-строительная компания» (РТСК) Александру Домашевскому за мошенничество в особо крупном размере.

Следствие установило, что руководитель РТСК договорился с главой администрации городского поселения «Новочарское» Каларского района Анжеликой Месхи о разработке программы по переселению граждан Забайкальского края из аварийного и ветхого жилья. Подсудимый преследовал цель похитить денежные средства, выделяемые фондом содействия реформированию ЖКХ на реализацию этой программы.

Издание Анжеликой Месхи постановления о введении режима ЧС на территории городского поселения позволило заключить муниципальный контракт с единственным поставщиком без проведения аукциона. Цена контракта на строительство 4 жилых домов на 54 квартиры составила порядка 83 млн рублей.

В пресс-службе прокуратуры Забайкальского края также сообщают, что подсудимый внес изменения в контракт в одностороннем порядке, увеличив сумму аванса с 30% до 80%. В итоге Александр Домашевский получил 66 млн рублей, из которых похитил почти 26 млн рублей. Строительство жилых домов не было закончено в установленные сроки, объект долевого строительства не был передан администрации. Таким образом, пострадали граждане, нуждающиеся в переселении из аварийного жилья.

Арбитражный суд Забайкальского края взыскал со строительной компании денежные средства в сумме более 66 млн. рублей.

Директора РТСК также признали виновным в покушении на мошенничество. Подсудимый пытался аналогичным способом похитить денежные средства сельского поселения «Икабьинское» Каларского района.

Решением суда Александра Домашевского лишили свободы условно, с испытательным сроком в 5 лет. Также его обязали заплатить штраф в размере 600 тыс. рублей.

В прокуратуре Забайкальского края заявили о своих намерениях подать апелляцию, поскольку назначенное наказание, по их мнению, является необоснованно мягким.

Ранее «КС» писал о расследовании уголовного дела в отношении гендиректора ООО «Горно-Алтайская строительная компания» Вячеслава Борщева. Он обвиняется в хищении более 130 млн рублей у 78 дольщиков.

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