Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Павла Нестерова пригласили в качестве эксперта на форум, состоявшийся в мае в Барнауле. В мероприятии также приняли участие представители депутатского корпуса, общественных организаций, банковского сектора, исполнительных, надзорных и контролирующих органов региона.

В рамках форума молодым предпринимателям рассказали о существующих мерах стимулирования бизнеса, в том числе о программах льготного микрокредитования и грантовой поддержки, механизмах защиты прав предпринимателей.

О законах, призванных облегчить ведение в регионе предпринимательской деятельности, рассказал председатель Алтайского краевого заксобрания Александр Романенко. Спикер упомянул о т.н. налоговых каникулах в рамках закона о нулевой ставке налогообложения, освобождающего индивидуальных предпринимателей от уплаты налогов в течение двух лет после открытия дела. Также работу бизнесменов облегчает закон о патентной системе налогообложения.

Кроме этого, Александр Романенко отметил серьезную заинтересованность молодых предпринимателей не только в развитии собственного дела, но и в развитии деловой среды региона. «Голоса многих из вас слышны в общественном и политическом пространстве. В частности, я говорю о членах молодежного парламента, активистах предпринимательских объединений, депутатах представительных органов местного самоуправления и депутатах заксобрания», – подчеркнул Александр Романенко.

В свою очередь бизнес-омбудсмен Алтайского края Павел Нестеров в ходе своего выступления предложил создать на краевом уровне экспертные площадки. Предполагается, что предприниматели-общественники совместно с аппаратом бизнес-омбудсмена будут рассматривать и оценивать проекты начинающих предпринимателей и рекомендовать их для реализации в различных сферах.

Как сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, по результатам работы дискуссионных площадок форума был сформирован проект итоговой резолюции. Доработанный документ отправят всем заинтересованным лицам.

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