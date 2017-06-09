Крупнейшие российские сервисы заказов такси — компании Fasten («Такси Сатурн», «RedTaxi») и RuTaxi («Везет», «Лидер») проходят процедуру объединения. Сегодня процесс интеграции, о котором стало известно в мае 2017 года, идет полным ходом, однако, как выяснил «КС», прихода нового бренда в Новосибирск в ближайшее время ожидать не стоит.

В результате слияния сервисов «Сатурн» и «Лидер», флагманским стал бренд «Лидер». «Для клиентов все остается по-прежнему, работают все номера, по которым можно заказать машину, — сообщил «КС» директор по корпоративным отношениям Fasten Александр Костиков. — Сервис существует на прежнем уровне, и мы стараемся, чтобы он был еще лучше».

Также собеседник «КС» подчеркивает, что интеграция — достаточно длительный процесс, тем более, когда два таких крупных игрока объявляют об объединении. «Можно сказать, что первые несколько месяцев идет анализ: где, у кого и какие процессы более оптимально поставлены, что лучшее сливающиеся компании могут взять друг у друга. И мы сейчас как раз на такой стадии», — поясняет Александр Костиков.

Напомним, что как ранее отмечали в Fasten, после завершения сделки объединенная компания должна пойти в пятерку ведущих сервисов заказа такси в мире и сможет обрабатывать около 1,5 млн заказов. Услугами сервиса вызова такси смогут пользоваться клиенты в почти 120 городах России и в таких странах как Казахстан, Чехия, США и Украина.

О количестве водителей, которых теперь объединяет обновленный сервис такси, в компании Fasten говорить не берутся. «На самом деле, это не очень релевантно. Как правило, водитель подключается сразу к нескольким агрегаторам. Если он в свое время подключился к «Сатурну», велика вероятность, что работал и с «Лидером», и с «Яндекс. Такси», и так далее. Поэтому посчитать их сложно», — отмечает собеседник «КС».

Ранее сообщалось, что одновременно с интеграцией двух операторов в Новосибирск придет и новый бренд Fasten. Пока эта информация не подтверждается. «Это возможно, но в более далекой перспективе», — заявили в компании.

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