В горсовете Новосибирска решили, как избежать выселения бизнесменов с бывшей барахолки

Предпринимателям, работающим на месте бывшей Гусинобродской барахолки, грозит выселение. Бизнесмены направили обращение в горсовет, которое было рассмотрено комиссией вчера, 8 июня.

В четверг на комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству депутаты в числе прочих вопросов обсудили обращение предпринимателей Октябрьского района Новосибирска. В частности, предприниматели обратились к депутатам с просьбой решить проблему их выселения с территории бывшей Гусинобродской барахолки, район которой по документам отдан под строительство метро. Так, начиная с 2011 года постановлениями мэрии проводилось резервирование земельных участков под строительство различных транспортных объектов, в числе которых и станции метро «Гусинобродская» и «Молодежная», а также метродепо. По этой причине договор аренды с предпринимателями не был продлен, однако строить здесь метро в ближайшее время не планируется, поскольку средств на это нет ни на одном из уровней бюджета.

В горсовете, чтобы решить вопрос с выселением, предложили краткосрочное продление договоров аренды. Как объяснили в пресс-службе городского совета, для этого потребуется внести изменения в постановление мэра, «вырезав» часть перспективной зоны метродепо и линий метрополитена из зарезервированного участка до возобновления строительства.

«Есть заложники ситуации. Это предприниматели, которые много лет честно работают на этом месте, но не могут сегодня продлить договор аренды. Мы нашли решение, и в течение месяца попробуем им помочь. Мы думаем, это у нас получится», — прокомментировал ситуацию член комиссии Олег Шестаков.

В горсовете добавили, что предложенное решение поддержали предприниматели, депутаты и представители мэрии Новосибирска.

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