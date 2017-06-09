Пояснения руководства АО «Биотехнопарк Кольцово» устроили областные власти, которые ранее заблокировали часть бюджетных средств, предназначенных для этой компании. Деньги все-таки будут выделены.

9 июня после завершения публичных слушаний в заксобрании Новосибирской области прошло заседание комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности. Единственным вопросом повестки было финансирование научно-технологического парка в сфере биотехнологий в наукограде Кольцово.

Ранее «КС» сообщал, что депутаты ЗС побывали в Биотехнопарке, чтобы убедиться в целесообразности выделения компании части бюджетных средств. Для завершения строительства первого этапа Биотехнопарка Кольцово требуется 121 млн рублей: 100 млн рублей — на работы по присоединению к электрическим сетям, реконструкцию канализационной насосной станции для обеспечения водоснабжением и водоотведением объектов, еще 21 млн рублей — на покрытие затрат управляющих компаний индустриальных парков. 1 июня наблюдательный совет Биотехнопарка не утвердил отчет об убытках акционерного общества. Совет директоров, по мнению членов набсовета, не предоставил достаточной информации об итогах финансово-хозяйственной деятельности. Новое рассмотрение отчета проходит прямо сейчас.

Однако депутаты из бюджетного комитета уже одобрили выделение средств, предусмотренных для Биотехнопарка в областной казне, но заблокированных до получения пояснений от руководства акционерного общества. Также на комитете было принято решение о том, что в рабочую группу по разработке стратегии дальнейшего развития Биотехнопарка войдут депутаты заксобрания, рассказал корреспонденту «КС» заместитель председателя бюджетного комитета ЗС Александр Аксёненко. «Руководство Биотехнопарка дало ответы на вопросы о финансовой деятельности компании, которые интересовали депутатов и которые ранее получены не были», — отметил депутат.

Он также рассказал, что в сентябре контрольно-счетная палата Новосибирской области начнет работать над заключением о деятельности Биотехнопарка. «После того, как заключение будет представлено, можно будет более детально рассмотреть вопрос», — резюмировал Александр Аксёненко.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter