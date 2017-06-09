Ericsson договорился с МТС о реализации проектов в области интернета вещей на сетях 5G

Соглашение о поставке программного обеспечения для модернизации сети МТС до 2019 года было подписано компаниями на ПМЭФ-2016. В рамках соглашения компании смогут реализовать технологические решения интернета вещей (IoT) сетей пятого поколения (5G): протестировать технологию расширенного GSM (EC-GSM-IoT), которая обеспечивает работу М2М-устройств на уже существующих сетях МТС.

Технология EC-GSM-IoT существенно ускоряет и удешевляет развертывание экосистемы интернета вещей. Благодаря более экономному использованию частотного спектра, новый радиоинтерфейс позволяет многократно увеличить количество работающих в сети M2M-устройств, а за счет роста чувствительности радиомодулей — в семь раз расширить радиус действия устройств и снизить их энергопотребление.

«МТС рассматривает возможность использования различных перспективных технологий для интернета вещей, в том числе и EC-GSM-IoT. Применение этой технологии не потребует масштабной замены оборудования связи, в большинстве случаев можно обойтись обновлением ПО на узлах радиосети, — отметил вице-президент МТС по закупкам и административным вопросам Валерий Шоржин. — Это значит, что у операторов существует возможность создавать среду IoT практически везде, где есть покрытие GSM, и подключать в зоне действия одной базовой станции десятки тысяч устройств — там, где нынешние мобильные устройства не “видят” сигнал. EC-GSM-IoT может применяться в устройствах, для которых не требуется высокая скорость передачи данных, но критически важна надежность соединения. Это различного рода сенсоры, датчики и счетчики для систем мониторинга как в помещениях, так и на открытых пространствах с непростыми условиями прохождения сигнала».

«По нашим оценкам, сегмент IoT растет стремительными темпами, и к 2021 году к интернету вещей будет подключено более 16 млрд устройств. Сотовые сети являются универсальной средой для IoT, поскольку обеспечивают повсеместный доступ, надежность и защищенность соединений в лицензируемом частотном диапазоне. Для широкомасштабного развертывания IoT необходимо модернизировать мобильные сети. Мы уже сегодня готовимся предложить операторам связи первое оптимальное решение, многократно удешевляющее создание M2M-продуктов, — отметил вице-президент Ericsson по развитию бизнеса с операторами связи в регионе Северная Европа и Центральная Азия Джефф Траверс. — В настоящее время EC-GSM-IoT проходит стандартизацию, и мы в сотрудничестве с операторами связи дорабатываем эту технологию, чтобы довести ее до коммерчески готовых образцов в различных сферах применения к 2017 году».

Помимо развития технологии интернета вещей подписанное соглашение о поставке ПО предусматривает инсталляцию актуальных версий ПО, а также установку обновлений для действующего оборудования и будущих модернизаций до 2019 года включительно.

Также МТС и Ericsson продлили на три года действующий с 2008 года договор о сотрудничестве в области развития сетей связи. Обновленный договор предусматривает модернизацию 2G/3G сетей и дальнейшее развитие сетей 4G в Приволжском, Северо-Западном, Сибирском, Уральском и Южном федеральном округах — поставку оборудования опорной сети и сети радиодоступа, а также услуги по развертыванию и технической поддержке на общую сумму свыше 330 млн евро. Общий объем закупок МТС продукции и услуг Ericsson с 2008 до 2019 года может составить с нарастающим итогом 1,82 млрд евро.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter