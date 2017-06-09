Мэрия Новосибирска заказала исследование, чтобы оценить состояние благоустройства дворов

В департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска ищут подрядчика для выполнения научно-исследовательской работы, в рамках которой бы была дана оценка состоянию новосибирских дворов.

В мэрии Новосибирска до 26 июня проводится конкурс на определение исполнителя, который бы провел исследовательскую работу и оценил состояние дворовых территорий многоквартирных домов города. Все работы департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии от подрядчика намерен принять до 30 сентября. Из городского бюджета на эти цели предполагается затратить 6 млн рублей.

Как пояснили в мэрии, цель этой работы заключается в том, чтобы оценить новосибирские дворы для дальнейшего их внесения в разработку проекта программы «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы.

Исполнитель должен будет описать, какие сооружения находятся на территории, в каком состоянии дорожно-тропиночная сеть, какие элементы озеленения, малые архитектурные формы, элементы благоустройства и организации рельефа есть во дворе многоквартирного дома. Сверх этого, в работу необходимо внести инвентаризационный план и проектные предложения.

Напомним, в этом году благоустройство и ремонт дворов начнется с 15 июня. В целом в Новосибирской области на это потратят около 800 млн рублей.

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