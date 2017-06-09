Марина Курносова уволилась с должности руководителя управления физкультуры и спорта городской администрации.

Корреспонденту «КС» Марина Курносова рассказала, что сегодня она работает в мэрии последний день. Она займет должность заместителя генерального директора Новосибирского Центра Высшего Спортивного Мастерства.

Исполняющим обязанности главы управления физкультуры в городской администрации пока будет заместитель начальника управления Александр Захаров.

Об уходе Марины Курносовой сообщила 9 июня в фейсбуке глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова.

«Когда Сергей Ахапов перешел на работу в областное правительство, мэр лично обратился к Марине Николаевне с просьбой не уходить вслед за бывшим руководителем и остаться в управлении для того, чтобы не только сохранить отрасль в прежнем состоянии, но и отладить ее работу в условиях серьезных бюджетных ограничений. В тот момент приход абсолютно нового человека в структуру мог только усложить ситуацию», — написала Анна Терешкова.

Марина Курносова родилась в 1971 году. С 2000 года работала преподавателем кафедры физического воспитания ГОУ ВПО «Омский государственный институт сервиса». С 2007 года — руководитель дирекции спортивных мероприятий муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства».

В 2010 году возглавила муниципальное автономное учреждение Новосибирска «Дирекция Международной детской Олимпиады «Спорт – Искусство – Интеллект». С 2013 года – заместитель начальника управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска. С 9 марта 2016 года – начальник управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска.

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