Должны ли представители сфер культуры и бизнеса поддерживать взаимовыгодное сотрудничество и что этому мешает? Почему представителям культурной среды бывает сложно найти партнеров под то или иное интересное мероприятие и как сам бизнес оценивает эффективность таких вложений?

Цензура в искусстве как повод для поддержки

«Во всем мире не так-то просто убедить предпринимателей поддерживать искусство. Новосибирский бизнес заинтересован скорее в поддержке спорта или мероприятий в сфере моды. Но если подойти к этому вопросу с умом, то можно объединить культуру и моду», — поясняет директор Гёте-Института в Новосибирске Штефани Петер.

Она приводит пример организации в 2016 году на верхнем этаже городского универмага LUKSÉ одной очень нестандартной перформативной театральной инсталляции. Это мероприятие прошло в рамках Ночи музеев и пользовалось большим успехом. «Правда, нам пришлось оплатить аренду, однако само место проведения мероприятия подействовало на публику как магнит. Пришли 2000 новосибирцев — это очень много для такого авангардного театрального проекта, который, кстати, имел и некую политическую подоплеку: речь шла о цензуре в искусстве. Я до сих пор очень признательна владельцам помещения за то, что они предоставили нам в распоряжение это пространство для свободного искусства», — отмечает Штефани Петер.

По словам одного из представителей культурной сферы Новосибирска, знакомого с ситуацией, изначально Гёте-Институт планировал проводить мероприятие в другом месте, однако в силу разных факторов, в том числе, по некоторым данным, и политической подоплеки, в достаточно сжатые сроки организаторам инсталляции пришлось искать другую площадку, которой и стал LUKSÉ. Впрочем, такой сценарий развития событий сыграл на руку организаторам и обеспечил мероприятию высокую популярность.

Способы участия

Говоря о формах участия бизнеса в культурных акциях, собеседники «КС» отмечают, что традиционной схемой является партнерство на различных мероприятиях. «Но нам гораздо интереснее другой формат — когда мы предоставляем площадки «Победы» в аренду для проведения различных бизнес-событий, и это позволяет в дальнейшем финансировать проведение кинофестивалей, приезд известных персон, приобретение прав на какие-то эксклюзивные показы», — поясняет PR-директор центра культуры и отдыха «Победа» Лидия Маркова.

Бизнесу же проще дать партнеру скидки на свою продукцию, нежели отвлекать денежные средства. «Наши спонсоры, как правило, предоставляют нам скидки на свои товары и услуги: на проживание в отелях, на размещение рекламы, иногда на аренду техники, — комментирует Штефани Петер. — Но, к сожалению, мы очень редко получаем от партнеров сумму, которую можем непосредственно вложить в проект, например, оплатить гонорар приглашенным деятелям искусства».

Впрочем, при анализе эффективности взаимодействия бизнеса и культуры уместно обратиться к международному опыту. «Мы приглашаем представителей бизнес-сообщества на наши мероприятия и стараемся установить с ними личный контакт. Рассказываем о наших проектах и просим о поддержке. Моя мечта — найти партнера из сферы ресторанного бизнеса, который согласился бы на протяжении пары лет спонсировать аренду какого-нибудь пустующего помещения в центре города, где мы могли бы организовывать свои мероприятия. У Гёте-Института в Нью-Йорке был подобный опыт, и финансировалось это на средства одного автодилера. В Новосибирске ресторанный бизнес представляет собой потрясающий успешный креативный сектор. Такие предприниматели чаще готовы идти на риск и эксперименты, чем остальные. Для нас было бы просто чудесно установить подобное партнерство», — отмечает Штефани Петер.

Впрочем, и новосибирские автодилеры не отвергают идею того, что подобного рода мероприятия могли бы быть интересны, как в случае с их американскими коллегами. «На мой взгляд, затраты при таком участии по силам, наверное, только крупным мультибрендовым авторитейлам, а не частному автосалону. Если бы компания «СЛК-Моторс» была сейчас на рынке и имела более или менее стабильное финансовое положение, то, думаю, ее руководство могло бы на такое пойти. Если же говорить о небольших дилерах, то когда мероприятие собирает «реальную» публику (т. е. качественную для дилера аудиторию), то оно может быть интересно и для них. Но если рассматривать премиум-сегмент, то, на мой взгляд, массовые мероприятия — не наша тема, в том числе потому, что сложно лично с кем-то пообщаться. В отличие, например, от открытия сигарной комнаты в «Сбербанке Первом», в котором мы участвовали», — делится точкой зрения управляющий директор новосибирского автосалона «Ярс-Моторс» Николай Видинеев.

Непозволительная роскошь в условиях экономической нестабильности или попытка сделать себе имя?

Однако в какой мере региональная деловая среда заинтересована в поддержке культурных проектов в текущей экономической ситуации? «Участие в культурных мероприятиях для бизнеса всегда является возможностью продемонстрировать свой особый статус, осведомленность в современных трендах, высокий уровень собственной культуры и как следствие — высокий уровень сервиса для клиентов, — говорит Лидия Маркова. — Другое дело, что подобное взаимодействие не выполняет напрямую задач бизнеса, и в условиях экономической нестабильности участие в культурных проектах можно назвать непозволительной роскошью для большинства компаний, ранее активно принимавших участие в различных проектах».

В свою очередь Штефани Петер отмечает другую особенность восприятия бизнесом культурных мероприятий. «Для большинства новосибирских предпринимателей понятие «культура» приравнивается к опере, балету, концерту классической музыки, выставке прославленного художника или кинофильму с известными актерами, — говорит Штефани Петер. — Для бизнесменов искусство должно быть прежде всего «прекрасным», и таким искусством они наслаждаются в свободное время. Если Гёте-Институт как немецкая культурная организация решил бы привезти в НОВАТ именитых гастролеров, то тогда мы, наверное, легко смогли бы найти для этого спонсоров из местной бизнес-среды. Но что-то подобное мы организуем довольно редко». По ее словам, основная цель деятельности Гёте-Института в области культуры — содействовать развитию кооперации. «Для наших проектов характерны актуальность, современность, общественная направленность и, конечно, образовательный аспект: они способствуют популяризации немецкого языка. Зачастую наши проекты ориентированы на совместную работу деятелей культуры из Новосибирска и Германии, и такой процесс нам намного важнее, чем сам результат. Предпринимателей, наоборот, редко интересует подобный процесс. Мы считаем, что представителям сфер культуры и бизнеса необходимо начать диалог друг с другом: первые должны убедить последних в том, что, финансируя хорошие культурные проекты, они не только аккумулируют символический капитал, но и посредством этого могут сделать себе имя», — поясняет собеседница «КС».

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