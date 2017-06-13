Культура и бизнес в Новосибирске: возможности диалога

 
 
Представители сферы культуры ищут взаимовыгодные схемы партнерства со сферой бизнеса. На фото — совместный проект центра культуры и отдыха «Победа» и компании МТС.

Должны ли представители сфер культуры и бизнеса поддерживать взаимовыгодное сотрудничество и что этому мешает? Почему представителям культурной среды бывает сложно найти партнеров под то или иное интересное мероприятие и как сам бизнес оценивает эффективность таких вложений?

 Цензура в искусстве как повод для поддержки

«Во всем мире не так-то просто убедить предпринимателей поддерживать искусство. Новосибирский бизнес заинтересован скорее в поддержке спорта или мероприятий в сфере моды. Но если подойти к этому вопросу с умом, то можно объединить культуру и моду», — поясняет директор Гёте-Института в Новосибирске Штефани Петер.

Она приводит пример организации в 2016 году на верхнем этаже городского универмага LUKSÉ одной очень нестандартной перформативной театральной инсталляции. Это мероприятие прошло в рамках Ночи музеев и пользовалось большим успехом. «Правда, нам пришлось оплатить аренду, однако само место проведения мероприятия подействовало на публику как магнит. Пришли 2000 новосибирцев — это очень много для такого авангардного театрального проекта, который, кстати, имел и некую политическую подоплеку: речь шла о цензуре в искусстве. Я до сих пор очень признательна владельцам помещения за то, что они предоставили нам в распоряжение это пространство для свободного искусства», — отмечает Штефани Петер.

По словам одного из представителей культурной сферы Новосибирска, знакомого с ситуацией, изначально Гёте-Институт планировал проводить мероприятие в другом месте, однако в силу разных факторов, в том числе, по некоторым данным, и политической подоплеки, в достаточно сжатые сроки организаторам инсталляции пришлось искать другую площадку, которой и стал LUKSÉ. Впрочем, такой сценарий развития событий сыграл на руку организаторам и обеспечил мероприятию высокую популярность.

Способы участия

Говоря о формах участия бизнеса в культурных акциях, собеседники «КС» отмечают, что традиционной схемой является партнерство на различных мероприятиях. «Но нам гораздо интереснее другой формат — когда мы предоставляем площадки «Победы» в аренду для проведения различных бизнес-событий, и это позволяет в дальнейшем финансировать проведение кинофестивалей, приезд известных персон, приобретение прав на какие-то эксклюзивные показы», — поясняет PR-директор центра культуры и отдыха «Победа» Лидия Маркова.

Штефани Петер
Штефани Петер

Бизнесу же проще дать партнеру скидки на свою продукцию, нежели отвлекать денежные средства. «Наши спонсоры, как правило, предоставляют нам скидки на свои товары и услуги: на проживание в отелях, на размещение рекламы, иногда на аренду техники, — комментирует Штефани Петер. — Но, к сожалению, мы очень редко получаем от партнеров сумму, которую можем непосредственно вложить в проект, например, оплатить гонорар приглашенным деятелям искусства».

Впрочем, при анализе эффективности взаимодействия бизнеса и культуры уместно обратиться к международному опыту. «Мы приглашаем представителей бизнес-сообщества на наши мероприятия и стараемся установить с ними личный контакт. Рассказываем о наших проектах и просим о поддержке. Моя мечта — найти партнера из сферы ресторанного бизнеса, который согласился бы на протяжении пары лет спонсировать аренду какого-нибудь пустующего помещения в центре города, где мы могли бы организовывать свои мероприятия. У Гёте-Института в Нью-Йорке был подобный опыт, и финансировалось это на средства одного автодилера. В Новосибирске ресторанный бизнес представляет собой потрясающий успешный креативный сектор. Такие предприниматели чаще готовы идти на риск и эксперименты, чем остальные. Для нас было бы просто чудесно установить подобное партнерство», — отмечает Штефани Петер.

Впрочем, и новосибирские автодилеры не отвергают идею того, что подобного рода мероприятия могли бы быть интересны, как в случае с их американскими коллегами. «На мой взгляд, затраты при таком участии по силам, наверное, только крупным мультибрендовым авторитейлам, а не частному автосалону. Если бы компания «СЛК-Моторс» была сейчас на рынке и имела более или менее стабильное финансовое положение, то, думаю, ее руководство могло бы на такое пойти. Если же говорить о небольших дилерах, то когда мероприятие собирает «реальную» публику (т. е. качественную для дилера аудиторию), то оно может быть интересно и для них. Но если рассматривать премиум-сегмент, то, на мой взгляд, массовые мероприятия — не наша тема, в том числе потому, что сложно лично с кем-то пообщаться. В отличие, например, от открытия сигарной комнаты в «Сбербанке Первом», в котором мы участвовали», — делится точкой зрения управляющий директор новосибирского автосалона «Ярс-Моторс» Николай Видинеев.

Непозволительная роскошь в условиях экономической нестабильности или попытка сделать себе имя?

Однако в какой мере региональная деловая среда заинтересована в поддержке культурных проектов в текущей экономической ситуации? «Участие в культурных мероприятиях для бизнеса всегда является возможностью продемонстрировать свой особый статус, осведомленность в современных трендах, высокий уровень собственной культуры и как следствие — высокий уровень сервиса для клиентов, — говорит Лидия Маркова. — Другое дело, что подобное взаимодействие не выполняет напрямую задач бизнеса, и в условиях экономической нестабильности участие в культурных проектах можно назвать непозволительной роскошью для большинства компаний, ранее активно принимавших участие в различных проектах».

Лидия Маркова
Лидия Маркова

В свою очередь Штефани Петер отмечает другую особенность восприятия бизнесом культурных мероприятий. «Для большинства новосибирских предпринимателей понятие «культура» приравнивается к опере, балету, концерту классической музыки, выставке прославленного художника или кинофильму с известными актерами, — говорит Штефани Петер. — Для бизнесменов искусство должно быть прежде всего «прекрасным», и таким искусством они наслаждаются в свободное время. Если Гёте-Институт как немецкая культурная организация решил бы привезти в НОВАТ именитых гастролеров, то тогда мы, наверное, легко смогли бы найти для этого спонсоров из местной бизнес-среды. Но что-то подобное мы организуем довольно редко». По ее словам, основная цель деятельности Гёте-Института в области культуры — содействовать развитию кооперации. «Для наших проектов характерны актуальность, современность, общественная направленность и, конечно, образовательный аспект: они способствуют популяризации немецкого языка. Зачастую наши проекты ориентированы на совместную работу деятелей культуры из Новосибирска и Германии, и такой процесс нам намного важнее, чем сам результат. Предпринимателей, наоборот, редко интересует подобный процесс. Мы считаем, что представителям сфер культуры и бизнеса необходимо начать диалог друг с другом: первые должны убедить последних в том, что, финансируя хорошие культурные проекты, они не только аккумулируют символический капитал, но и посредством этого могут сделать себе имя», — поясняет собеседница «КС».

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