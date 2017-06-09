В прокуратуре Барнаула утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении коммерческого директора ООО «Альянс». Он обвиняется в многомиллионном мошенничестве, говорится на сайте Генпрокуратуры РФ.

В Железнодорожный районный суд Барнаула направлено для рассмотрения дело коммерческого директора ООО «Альянс» Игоря Крупицкого. Как рассказали в Генпрокуратуре РФ, Крупицкого будут судить за махинации с поставкой гречихи на сумму более 28 млн рублей.

«С декабря 2015 года по февраль 2016 года на расчетные счета ООО «Альянс» поступило более 36 млн рублей от крупного переработчика зерна в рамках существующих договорных отношений о поставке гречихи. Инициировал договорные отношения Крупицкий, при этом фактически управляемое им юридическое лицо не имело реальной возможности, поставить гречиху в требуем объеме», — пояснили в пресс-службе прокуратуры.

Покупатель, после того как ему были показаны складские помещения хлебоприемного пункта в Поспелихинском районе Алтайского края, где должна была находиться гречиха до отгрузки, произвел предоплату, но товар был ему поставлен не в полном объеме. В частности, покупатель недополучил продукта на сумму более 28 млн рублей, то есть предприятие поставило ему товар лишь на 8 млн рублей.

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