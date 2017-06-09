Новый фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» вышел на российские экраны 1 июня, в День защиты детей. Пронзительную историю, только что завоевавшую приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля, режиссер представил новосибирским зрителям лично. Только за первый уик-энд посмотреть картину и пообщаться с Андреем Звягинцевым в кинотеатр «Победа» пришло более 2000 человек. Первыми зрительскими впечатлениями для читателей «КС» поделилась кинокритик Роза Литвиненко.

Фильм для всех

В названии всех фильмов Андрея Звягинцева — одно слово. На этот раз — «Нелюбовь». Обезоруживающее слово, которое ничем нельзя заменить. Что это, приговор или диагноз? С моей точки зрения, в нем содержится диагноз. А когда есть болезнь, это не осуждается, это ненаказуемо — это врачуется, и этому сострадают.

Поэтому каждый эпизод фильма будто готовил меня к тому, к чему я должна буду прийти, и что заложено в самом слове «нелюбовь». В моей жизни было немного фильмов, о которых я могу сказать, что оказалась внутри картины — так случается, когда речь идет о настоящем творчестве. После нового фильма Андрея Звягинцева я вышла не из кинозала, а из картины. Кто я там была, не знаю, но каждый, кто придет смотреть «Нелюбовь», сам себе выберет роль. Это фильм для всех, и каждому есть что взять.

Без перевода

Жесткая картина и, как говорят некоторые зрители, тяжелая. Сюжет можно пересказать за пару минут: супруги расходятся. Их двенадцатилетний сын слышит перебранку родителей, в которой есть все — крик, оскорбления, боль, — нет места только ему. Он убегает из дома, и начинаются поиски. Но его не стало для родителей еще раньше, ведь инфекция под названием «нелюбовь» заразила их уже давно. Удивительно, как персонажи фильма, давно живущие в тотальной нелюбви, могут произносить слова «Я тебя люблю». В их устах это звучит как перевод с какого-то чужого языка. И хотя каждый из супругов пытается построить новые отношения, ни у кого из них не пробивается ни одна искра любви. И нам понятно: ничего у этих людей не изменится, хотя они поменяли партнеров и мебель. Все останется, как было, сколько бы лет ни прошло. Лекарства от нелюбви у них нет.

Искусство без обмана

Когда ты видишь работу художника, которого знаешь и любишь, то ждешь встречи с искусством, и какая радость, когда твое ожидание оправдывается! Я, например, из тех зрителей, которым важно слово, но и чувство очень важно. Диагноз «нелюбовь» — точный и смертельно опасный, умирают ведь не только от инфарктов. Фильм помогает понять, что нелюбовь хотя бы частично есть в каждом, и что каждому из нас есть перед кем извиниться, покаяться. Думаю, жизнь этого фильма — не год и не два. Он будет жить долго, потому что история, рассказанная в нем, без времени и практически без пространственных ограничений. Она по-настоящему международная, такие отношения есть всюду, независимо от места проживания. Ты смотришь на эту ситуацию нелюбви и ненужности, ты погружаешься в состояние, когда невозможно не почувствовать чужой боли, не сострадать.

Древо нелюбви

Эпизод с бабушкой, даже в самый трагический момент не способной любить дочь и внука, произвел на меня особенно гнетущее впечатление. После него становится понятно самое главное: от нелюбви может родиться только нелюбовь, повторяющаяся в поколениях. Вот они корни, вот оно дерево. Древо жизни, в котором не течет живая кровь, которая передается от одного человека к другому. Кадр с деревом в фильме — как черно-белый рентгеновский снимок. В начале фильма мы видим мальчика, который играет под деревом. Из этого первого плана, из этого дерева все вырастает. Первая прогулка в лесу, где парню было хорошо, — и потом его ненужность дома. И мы, зрители, его тоже теряем — теряем раньше, чем родители. Мы теряем надежду. Когда фильм закончился, мне показалось даже, что я смотрела черно-белое кино. Знаете, когда в цветном фильме есть черно-белые эпизоды, они всегда производят впечатление кинохроники. Андрей Звягинцев и его оператор Михаил Кричман, работа которого безупречна, сняли цветное кино, похожее на документальное свидетельство.

Любовь к зрителю

Пишу и чувствую, что хочется говорить с режиссером. Удивительный талант общения у Андрея Звягинцева — своими фильмами он говорит с нами через экран, находит общий язык. Сняв картину под названием «Нелюбовь», он пропел гимн любви. Уверена, что, посмотрев фильм, многие захотят обнять близких и сказать родному человеку: «Я тебя люблю». Этому не научишь, любовь — это талант. Андрей Звягинцев талантлив, и любит своего зрителя. Хочу рекомендовать молодым режиссерам смотреть «Нелюбовь», и не по одному разу. Здесь точно есть чему учиться. Это удивительная эстетика Андрея Звягинцева, который в своем новом фильме стал еще свободнее. Я вижу и чувствую в этой картине, что режиссеру не страшно делать то, что априори будет трудно смотреть, и это его право выбора эпизодов, сцен и темы. Он действительно свободен, и это прекрасно. И еще в постановочной группе собрались люди с хорошим чутьем. Подбор актеров, оператор, художник, композитор — все это делает фильм безупречным. А у продюсера Александра Роднянского — огромное чутье на удачу. Картина начинает свой путь к зрителю. Удачного пути!

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