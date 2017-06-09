Русская кухня на высоте

Актуальные гастрономические тенденции постепенно выходят за рамки ресторанной сферы — и устремляются в небо. Сегодня авиационный кейтеринг предлагает пассажирам, помимо привычного меню, столь популярное сейчас здоровое питание, а также блюда настоящей русской кухни — чеховские грибочки, трактирный ломоть осетра, смоленскую кашицу с разварной говядиной и многое другое.

На волне импортозамещения в последние два года в российском ресторанном бизнесе сформировался четкий гастрономический тренд — национальная русская кухня.

«В каждой стране принято открывать свои национальные рестораны. Так, в Японии наибольшей популярностью пользуются японские рестораны, в Китае — китайские, в Италии, соответственно, итальянские. В России такой тенденции до недавнего времени не было», — отмечал в рамках открытия ресторана «СибирьСибирь», основу которого, в частности, составляют блюда сибирской и русской кухни, известный новосибирский ресторатор Денис Иванов.

Тренд охватил не только ресторанную сферу, но постепенно поднимается и в небо — вкусно кушать можно и в полете. «Мы действительно отмечаем возрастающую популярность блюд русской кухни. «Толмачево Кейтеринг» сейчас готовит их для различных авиакомпаний, вылетающих из Новосибирска. Также я бы отметил тренд здорового питания. Популярны мюсли, свежие овощи и фрукты, фреши, к примеру, мы обеспечиваем ими пассажиров рейсов группы компаний S7», — говорит генеральный директор предприятия Сергей Анфиногенов.

Авиакомпания «Аэрофлот» пошла дальше — и ввела с 1 июня текущего года специальное «Русское» меню. Как отмечают в компании, решение о введении специального бортового меню было принято с учетом высокой популярности русской кухни во всем мире, акцент был сделан на разнообразие вкусов и ароматов.

Новое меню предлагается пассажирам на собственных прямых рейсах «Аэрофлота» при вылете из Москвы: для пассажиров бизнес-класса — на рейсах любой продолжительности полета, для пассажиров экономкласса — на рейсах продолжительностью свыше трех часов.

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев, комментируя введение нового меню, подчеркнул, что акцент в нем смещен в сторону национальной составляющей: «В нем раскрывается колорит многогранной кухни. Русское меню на борту «Аэрофлота» — часть культурного наследия, визитная карточка для иностранных гостей и приятное напоминание о доме для путешествующих россиян».

Пассажирам бизнес-класса, к примеру, предлагают отведать «Ассорти из сибирских рыб» или «Чеховские грибочки» на закуску, а также «Трактирный ломоть осетра» с картофелем под горчичным соусом или «Смоленскую кашицу с разварной говядиной» под соусом портвейн жю — на горячее.

В зависимости от длительности рейса и класса обслуживания десерт включает тульские пряники, мороженое или яблоки, запеченные с клюквой. В «Аэрофлоте» подчеркивают, что заказать специальное меню возможно не менее чем за 36 часов до вылета рейса.

Тульские пряники перевозчику поставляет компания-производитель из Тульской области. Соответствующее соглашение было подписано на минувшей неделе. «Мы гордимся тем, что один из символов нашей области — тульский пряник — отныне будет представлен на рейсах «Аэрофлота», — подчеркнул губернатор Тульской области Алексей Дюмин. — Для региона партнерство с крупнейшей российской авиакомпанией — это объемный и стабильный заказ на тульские кондитерские изделия и большой вклад в сохранение старинных традиций».

Отметим, что среди 17 вариантов специального меню, доступных для заказа на борту «Аэрофлота», — несколько вегетарианских сетов, меню, разработанное с учетом возраста, медицинских показаний и религиозных убеждений.

Рестораторы уверены, что в ближайшее время тренд русской кухни в ее новом прочтении, упор на локальные фермерские продукты продолжит укрепляться, а знакомые и колоритные блюда национальной кухни будут радовать сибиряков не только на земле, но и в небе.

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