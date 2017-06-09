В Первомайском районе Новосибирска в конце мая открылся очередной магазин торговой сети «Пятерочка» — сотый в СФО. Директор Сибирского дивизиона торговой сети ЮЛИЯ ТЮЛЕНЕВА рассказала «КС» о том, как изменилась за последние годы потребительская корзина, каких принципов придерживается торговая сеть в работе с подрядчиками и в чем заключается самая эффективная мотивация сотрудников.

— Юлия, торговая сеть «Пятерочка» (входит в Х5 Retail Group) продолжает активно осваивать регионы Сибири. Как проходит интеграция?

— На сегодня у нас работает уже более 9 тысяч универсамов по всей России, в день открывается примерно по шесть торговых точек. Темпов мы не снижаем и настроены довольно амбициозно. Здесь мы тоже активно развиваемся: с момента выхода торговой сети в Сибирь прошло меньше 10 месяцев, а мы достигли первой круглой цифры в 100 магазинов. Сибирский дивизион уже предоставляет около 500 рабочих мест только в Новосибирске и области. До конца года планируем открыть еще более 60 магазинов.

— Можно ли говорить о каких-либо значимых изменениях в потребительской корзине за последние годы?

— Конечно. Ассортиментную матрицу можно считать живым организмом, который меняется каждый день, — что-то мы добавляем, что-то выводим. Надо быть очень гибкими и оперативно реагировать на потребности покупателей. Могу отметить, что новосибирцы отдают все большее предпочтение продукции категории «фреш». Это не может не радовать, потому что свежие продукты — это в первую очередь здоровье. Фрукты, овощи, мясная и молочная продукция составляют основу здорового питания, и нас радует, что спрос на них растет.

— Считаете ли вы необходимым адаптировать ассортимент сети ко вкусам покупателей в каждом отдельно взятом регионе?

— В тех городах, где мы присутствуем, вкусы примерно одинаковые. При этом в каждом регионе обязательно присутствует продукция местных производителей. В Новосибирске доля продукции местных поставщиков по некоторым категориям товаров может достигать 30%. Люди должны иметь возможность приобретать те продукты, к которым они привыкли. Такое сотрудничество взаимовыгодно: мы экономим на издержках, в том числе имея короткое логистическое плечо, а региональные поставщики получают доступ на наши полки.

— Как вы считаете, федеральные сети должны выбирать поставщиков из числа крупных предприятий или малый бизнес тоже должен иметь возможность сотрудничать с крупными федеральными сетями? Согласны ли вы с тем, что малым предприятиям сложно выходить на сотрудничество с сетями, потому что необходимо регулярно поставлять большие партии и увеличивать срок годности товаров, что зачастую невозможно?

— Конечно, главный вопрос здесь — в мощностях поставщика, его возможностях. Мы работаем с теми, кто может выдержать наши объемы. Если компании малого бизнеса заинтересованы в сотрудничестве, они будут стремиться развить свое производство. И такие представители малого бизнеса в числе наших местных поставщиков есть.

— Минпромторг РФ недавно обнародовал итоги 2016 года. По данным министерства, в продуктовых магазинах зарегистрирована рекордно низкая доля импорта — 23%. Какова сегодня доля импортных товаров на полках вашей сети?

— Более 90% от общего ассортимента товаров производятся в России. Необходимо подходить к вопросу импортозамещения разумно и думать, что мы можем дать покупателю взамен. Этой логики мы и придерживаемся. Все зависит от предложения на рынке. Конечно, если качественный продукт по хорошей цене есть на местном рынке, то разумнее взять его здесь.

— В каждой компании своя корпоративная культура, традиции — кто-то исполняет гимны по утрам, кто-то регулярно выезжает в походы и т. д. В чем она заключается в вашей компании?

— В нашей компании корпоративной культуре уделяется большое внимание. Мы проводим конференции, командой отмечаем праздники. В августе готовимся к проведению масштабного спортивного мероприятия, для которого планируем арендовать целый стадион. Участники будут бороться за право отправиться на всероссийские корпоративные соревнования и сразиться за лидерство с другими дивизионами «Пятерочки».

— Какие способы мотивации сотрудников, на ваш взгляд, самые эффективные?

— Ничего нового никто не придумал. Мотивация может быть материальной и нематериальной. Надо понимать, что более 90% времени бодрствования мы проводим на работе. И, конечно, человеку важно не просто зарабатывать деньги, но и чувствовать, что он — часть этого бизнеса, что от него многое зависит, его труд ценят и уважают. Поэтому немалое время мы уделяем нематериальной мотивации. У нас существует даже собственная поощрительная система — с грамотами и орденами, регулярно проходят аттестации, обзоры талантов. Ну и, конечно, одна из лучших мотиваций — это карьерное продвижение.

— Какие возможности для карьерного роста есть в компании?

— Границ практически не существует. Все зависит от знаний, амбиций, трудолюбия. Мы уделяем большое внимание развитию сотрудников. Если человек желает расти, показывает эффективные результаты, конечно, мы будем его продвигать. Вполне реально вырасти до директора магазина и даже выше.

— А какие составляющие успешности магазина, по вашему мнению, можно выделить?

— Я очень люблю «вкусные» магазины — красивые, с широкими проходами, удобным оборудованием, хорошим сервисом. В такой атмосфере приятно находиться, выбирать и покупать то, что хочешь, и по хорошим ценам.

— Как оцениваете, вашей команде удается делать «вкусный» бизнес?

— Определенно, да.

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