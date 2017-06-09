Скорее жив, чем мертв

Участники новосибирского рынка коммерческой недвижимости не отрицают, что минувший 2016 год был тяжелым, однако сейчас начинают формироваться позитивные изменения. К примеру, растет заполняемость бизнес-центров, так же как и ставки аренды в торговых центрах. Более того, к сдаче в эксплуатацию до конца года заявлен ряд объектов — бизнес-центр «СД Альфа-Капитал», ТРЦ «Европейский», вторая очередь ТРЦ «Аура» и, возможно, ТРЦ «Апельсин» на площади Гарина-Михайловского. Насколько реальны эти планы в текущей экономической ситуации — в материале «КС».

Рынок офисной недвижимости достиг «дна»?

По данным ГК «Елка-Девелопмент», общая площадь предлагаемых к продаже объектов офисной недвижимости в Новосибирске в I квартале 2017 года составила 0,55 млн кв. метров, в денежном выражении — 30,7 млрд рублей.

В структуре предложения преобладают отдельно стоящие здания (30,4%) и жилые здания (28,8%). Средневзвешенная цена офисной недвижимости в I квартале 2017 года снизилась на 3,9% в сравнении с I кварталом 2016 года (и на 10,8% в сравнении с IV кварталом 2016 года) и составила 50,6 тыс. рублей.

По словам директора аналитической компании RID Analytics Елены Ермолаевой, средний срок экспозиции на рынке продажи офисной недвижимости сегодня составляет чуть более восьми месяцев. Это самый низкий показатель в сравнении с другими городами Сибири. «Так, срок экспозиции офисной недвижимости в Красноярске держится на уровне 10 месяцев, в Барнауле — один год, наиболее высокий срок зафиксирован в Томске — он составляет более 18 месяцев», — рассказывает Елена Ермолаева.

Аренда экспонируется несколько меньше: в Новосибирске около шести месяцев, дольше всего в Новокузнецке — более 16 месяцев.

Как отмечают эксперты, рынок аренды офисной недвижимости в целом более позитивен: стоимость предложения выросла на 0,4% и на I квартал 2017 года держится на уровне 535 рублей за квадратный метр.

Доля вакантных площадей в новосибирских бизнес-центрах класса «А», по информации RID Analytics, сейчас составляет чуть более 8%, класса «В» — 10%, класса «С» — 4,5%, класса «D» — 9%. «Минувший 2016 год был тяжелым для собственников офисной недвижимости в Новосибирске, сейчас ситуация постепенно стабилизируется. Бизнес оживает. Заполняемость бизнес-центров растет, но при этом пока сохраняется частая ротация арендаторов», — считает Елена Ермолаева.

Соглашается с коллегой директор по управлению проектами и инвестициями в ГК «Елка-Девелопмент» Максим Марков, отмечая, что в I квартале 2017 года цены продажи офисной недвижимости хотя и имели понижательный тренд, но с учетом инфляции они все равно показывают положительную динамику по отношению к 2016 году в целом.

«Что касается аренды, в 2015 году отмечалось падение цен по сравнению с 2014 годом на 12%, и в настоящее время цены еще не достигли уровня 2014 года (до падения), но уже значительно выше показателей 2015 года. Это позволяет утверждать, что рынок офисной недвижимости Новосибирска достиг дна», — подчеркивает Максим Марков.

К ожидаемым открытиям текущего года на рынке офисной недвижимости Новосибирска эксперты относят бизнес-центр «СД Альфа-Капитал» класса «А» на ул. Кирова площадью 16,6 тыс. кв. метров. В нем, в частности, планирует открыться второй в Новосибирске фитнес-клуб федеральной сети X-Fit. По данным компании, клуб займет 4200 кв. метров в строящемся бизнес-центре. Открытие намечено на ноябрь текущего года.

Торговая недвижимость

В случае с торговой недвижимостью общая площадь предлагаемых к продаже объектов в городе, по данным на I квартал 2017 года, составляла 0,34 млн кв. метров. В денежном выражении — 24,3 млрд рублей.

Превалируют в структуре предложения продаж отдельно стоящие здания (31,5%) и помещения в торговых центрах (25,7%). Относительно цен основная масса — 48%, по данным «Елка-Девелопмент», сосредоточена в диапазоне 50–90 тыс. рублей за кв. метр. Средневзвешенная удельная цена торговой недвижимости сейчас по Новосибирску составляет 58,2 тыс. рублей. «Это на 0,1% ниже удельной цены I квартала 2016 года. Тем не менее фактическая цена имеет повышательный тренд, в первую очередь за счет скидок, которые сократились почти в четыре раза», — уточняет Максим Марков.

Средневзвешенная цена аренды торговых помещений по Новосибирску сейчас составляет 736 рублей за кв. метр. Ставки растут: это на 6,7% выше, чем в I квартале 2016 года. В целом с начала года доли площадей в торговых центрах категорий 500–1000 рублей за кв. метр выросли на 20% (аренды — сократились на 14,8%), 1000–1500 рублей — на 4,2% (аренды — сократились на 3,4%).

По информации компании «Магазин Магазинов», совокупная обеспеченность действующими и строящимися торговыми центрами в Новосибирске составляет 282 кв. метра на 1000 жителей. Наиболее высок по Сибири данный показатель в Красноярске, он держится на уровне 369 кв. метров, на втором месте Барнаул — 367 кв. метров, на третьем — Новокузнецк с показателем 300 кв. метров.

Отметим, что на текущий год все-таки запланирован ввод в эксплуатацию торгово-развлекательного центра «Европейский», строительство которого ведется на улице Танковой в Новосибирске. Об этом сообщил руководитель отдела исследований и консалтинга компании «Магазин Магазинов» Андрей Васюткин, компания является брокером объекта.

Сдача торгово-развлекательного центра «Европейский» на ул. Танковой неоднократно откладывалась: его реализация стартовала еще в 2008 году, затем с 2010-го по 2013 год была заморожена, в 2014 году работы возобновились.

«Сдать объект в эксплуатацию мы планируем в течение 2017 года. В нем будут представлены, в частности, принципиально новые бренды для Новосибирска», — отметил Андрей Васюткин в рамках форума CESA-2017. Детальный состав арендаторов пока не раскрывается. Площадь торгового центра «Европейский» составит 100 тыс. кв. метров, из них арендопригодная — 45 тыс. кв. метров, строительство ведется на участке 2,4 га. Девелопер проекта — компания Atrium Development. Ранее сообщалось, что на место продуктового оператора в «Европейском» претендуют «Ашан» и «Лента», а на место гипермаркета бытовой техники — «М.Видео», «Эльдорадо» и «Техносила».

Эксперты не исключают, что в этом году также будет сдан в эксплуатацию ТРЦ «Апельсин» на площади Гарина-Михайловского площадью 71,7 тыс. кв. метров. Однако, по словам участников рынка, на данный момент он заполнен арендаторами не более чем на 20%.

Осенью ожидается и расширение торгово-развлекательного центра «Аура»: летом 2016 года начались работы по пристройке дополнительного пространства площадью 1 тыс. кв. метров к действующему торговому центру. Здание станет новым крылом «Ауры» и будет полностью соответствовать стилистике ТЦ. Ввод объекта запланирован на III квартал 2017 года. Согласно последним данным, якорным арендатором в нем станет магазин одежды H&M — второй после ТРЦ «Галерея Новосибирск», а также ряд заведений общепита.

Ранее также сообщалось, что до конца 2017 года в новой концепции начнет работу новосибирский ЦУМ. Но, как сообщил «КС» руководитель новосибирского филиала компании Takeda, владелец галереи бутиков на Вокзальной магистрали Александр Большаков, собственниками было принято решение о сносе существующего здания. «Концепция ЦУМа в текущем виде морально и физически устарела, поэтому на его месте будет возведен новый торговый центр», — уточнил Большаков. Снос старого здания и строительство нового ЦУМа намечены на 2018 год.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter