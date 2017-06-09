Банк ЗЕНИТ предложил новый вклад «Краски лета» с повышенной процентной ставкой

Банк ЗЕНИТ запустил новый сезонный вклад «Краски лета», открыть который можно до 31 августа 2017 года. Он отличается процентной ставкой — до 8,75% годовых, рассказали в пресс-службе банка.

Новые клиенты банка ЗЕНИТ в рамках вклада «Краски лета» могут получить высокую ставку. Надбавка к базовой ставке (8,75%) в размере 0,25% предоставляется клиентам, у которых на момент начала акции не было размещено срочных банковских вкладов в банке ЗЕНИТ (за исключением вкладов «Краски лета»). Проценты выплачиваются по окончании вклада.

Срок вклада — 200 дней, а минимальный первоначальный взнос — 30 тыс. рублей. Дополнительным преимуществом вклада «Краски лета» является возможность пополнения в течение первых 100 дней, при этом минимальная сумма дополнительного взноса составляет 1 тыс. рублей. Расходные операции по вкладу не допускаются. Однако после 101-го дня возможно досрочное расторжение вклада – по ставке 5% годовых.

В пресс-службе банка добавили, что при оформлении вклада свыше 250 тыс. рублей клиенту может быть предоставлена карта VISA Gold или MasterCard Gold в рамках тарифных планов без взимания комиссии за годовое обслуживание карты.

Вклад «Краски лета» можно открыть только до 31 августа 2017 года, любым удобным для клиента способом: в отделениях банка ЗЕНИТ, через Интернет–банк или мобильный банк.

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