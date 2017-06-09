Обманутые дольщики завершили голодовку и покинули площадь Ленина после того, как была согласована совместная работа с новосибирскими властями, узнал корреспондент «КС» из заявления активистов во время онлайн-трансляции.

Голодовка на площади Ленина в центре Новосибирска прекращена, но, как подчеркнул представитель общественной организации ЖК «Тульская» Валерий Грибанов, она может возобновиться, если вопрос так и не будет решен.

«Мы приостанавливаем сроки голодовки до подписания протокола, который решит наш вопрос. Если этого не произойдет, то мы оставляем за собой право ее продолжить с 3 июля», — заявил в ходе онлайн-трансляции Грибанов и уточнил, что исполнить протокол до 3 июля нельзя.

Напомним, 8 июня было принято решение о создании рабочей группы, куда войдет актив дольщиков, эксперты министерства строительства Новосибирской области и департамента строительства и архитектуры мэрии, юристы, сотрудники правоохранительных органов. По словам Грибанова, 15 июня состав рабочей группы будет согласован. Схема получения договора долевого участия для обманутых дольщиков пока неизвестна, но в процессе работы группы планируется проработать все детали ее реализации.

По словам члена комитета солидарных действий Сергея Крупенько, участники с предварительными договорами получат статус потерпевших. Затем из этих граждан будет создан ЖСК. Мэрия же в свою очередь выделит земельный участок под застройку без проведения торгов, а застройщик направит 2,5% от квартир в доме на этом участке в качестве компенсации членам ЖСК.

Голодовка была объявлена 5 июня. После этого с организаторами акции был проведен ряд встреч как представителями мэрии, правительства, так и полпредства.

В мэрии рассказали, что в настоящее время департамент строительства и архитектуры ждёт предложений от дольщиков по составу рабочей группы, а также ведет сбор документов, подтверждающих права граждан на получение квадратных метров в строящемся объекте.

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