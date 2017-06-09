Cеть «Логос» откроет магазин в Академгородке

Новосибирская сеть товаров для шитья и рукоделия «Логос» откроет первую точку в Академгородке. Магазин будет расположен в торгово-развлекательном центре «Эдем», сообщает пресс-служба компании.

«Сегодня мы наблюдаем всплеск интереса к hand-made. Современные материалы динамично насыщают рынок. Быстрая реакция на появляющиеся ниши, позволила открыть нам 10 магазинов за последние три года», — отмечает генеральный директор группы компаний «Логос» Сергей Сухарев.

Новый магазин компании займет 350 кв. метров в торгово-развлекательном центре «Эдем» на улице Кутателадзе в Академгородке. Отличительной особенностью точки станет то, что он объединит разные направления рукоделия, которые раньше развивались по отдельности. Ассортимент магазина будет включать порядка 25 тыс. товаров для шитья и рукоделия. Открытие точки намечено на 11 июня.

На данный момент сеть «Логос» работает в Новосибирске, Бердске, Кемерово, Омске, Лениск-Кузнецке, Прокопьевске и Новокузнецке и насчитывает в общей сложности более 25 магазинов. Группа компаний основана в 1991 году.

Отметим, что этим летом в Академгородке также откроет свой первый магазин DIY-сеть из Барнаула – «Аксиома». Магазин будет расположен по соседству с ТРЦ «Эдем».

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter