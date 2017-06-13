Несколько месяцев работы новых правил поддержки аграрной отрасли в России продемонстрировали интерес федерального бюджета к крупным игрокам. Мелкий и даже средний региональный бизнес вновь оказался без финансовой помощи. Впрочем, руководители предприятий этого сектора этому не удивляются. Корреспондент «КС» разбирался, с чем это связано, по каким принципам поддерживаются аграрии и кто в итоге удостоился льготных кредитов.

Напомним, что о новых принципах господдержки сначала на федеральном, а после и региональном уровне заговорили больше года назад. Властей по понятным причинам интересовало, почему от государственных денег в ряде случаев такая низкая отдача. Аграриев же волновало, почему в отрасли до сих пор работает «советский принцип» — «каждой сестре по серьгам». На этом фоне в январе 2017 года на заседании аграрного комитета Законодательного собрания Новосибирской области (ЗС НСО) развернулась жаркая дискуссия, закончившаяся изменениями, предполагающими поощрять активных и успешных, которые, впрочем, вновь устроили далеко не всех. Их активным сторонником является председатель племзавода «Ирмень» и депутат ЗС Новосибирской области Юрий Бугаков. В начале года в разговоре с «КС» Юрий Бугаков откровенно признался, что изменения принципов поддержки необходимы отрасли. Однако их обсуждение в депутатском корпусе привело к спорам, где финальный аккорд пока так и не поставлен — тогда был поднят вопрос успешности работы одного из крупнейших производителей молока — «Сибирская Нива» (ГК «Эконива») из Маслянинского района Новосибирской области. В январе 2017 года депутаты посетовали, что предприятие регулярно получает льготы и дотации в сотни тысяч рублей, хотя его экономическая эффективность вызывает вопросы. Юрий Бугаков заметил, что этот вопрос более не поднимался среди депутатов ЗС. Однако, по его словам, механизмы распределения субсидий отныне лично для него более понятны — они стимулируют аграриев на улучшение качества работы и, соответственно, количества продукта. В пример Юрий Бугаков привел ситуацию на рынке зерна: амбары Новосибирской области завалены пшеницей — аграрии привыкли выращивать только ее. На этом фоне куда более ценными становятся, например, гречиха или кукуруза, за выращивание которых теперь дают дополнительные субсидии.

С льготным кредитованием, предполагающим в рамках уже федерального законодательства выдачу займов на особых условиях — под 5% годовых, по словам Юрия Бугакова, «все глухо». Но, как признался собеседник «КС», он на них не рассчитывал, поэтому особо не расстраивается. В свою очередь гендиректор АО «Доронинское» Вадим Паньшин более критичен в разборе новых принципов поддержки отрасли. По его мнению, в механизме вновь много бюрократичных проволочек, которые мешают работать — получить льготный кредит для работы и развития, конечно, очень заманчиво, но малореально. С мнением собеседника «КС» согласен гендиректор агрохолдинга АО «Птицефабрика Октябрьская» и председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям регионального ЗС Олег Подойма. По его словам, больше половины всех кредитов, которые были выделены на регион в этом году, получили всего три предприятия. О ком идет речь, Олег Подойма не стал уточнять, однако заметил, что это крупнейшие в отрасли предприятия.

По данным источников «КС», тремя крупнейшими получателями льготных кредитов можно считать «Кудряшовский мясокомбинат» и «Кудряшовский свинокомплекс», а также «Сибирскую ниву» (ГК «Эконива»), разговор об эффективности которой в областном депутатском корпусе в начале года пока так ничем и не закончился. В свою очередь бенефициарами первых двух компаний, как ранее отмечалось, могут являться структуры, близкие к министру открытого правительства РФ Михаилу Абызову. Получить подтверждение информации от самих компаний на момент сдачи материала не удалось.

Упомянутый Олегом Подоймой перекос сразу сказался и на посевной, и в целом на работе аграриев. По мнению депутата, в отрасли сложилась непонятная ситуация, которая теперь полностью завязана на федеральном Минсельхозе и его решениях — кому выдавать льготные кредиты, а кому нет.

Для сельхозтоваропроизводителей региона ко второй половине мая уполномоченные банки выделили 1389,63 млн рублей льготных кредитов. Такие данные приводит региональный Минсельхоз. Конечно, это больше, чем то, что планировали дать области изначально, но, как ранее отмечал Олег Подойма, кредитная линия даже в 2,5 млрд рублей не покроет и половины всех потребностей производителей региона.

Понятно, что наибольший шанс на успех у тех, кто «на слуху», причем в Москве. Именно поэтому на компенсацию процентной ставки региональный бюджет выделил в экстренном порядке 100 млн рублей, но, как отметил Подойма, посевная уже прошла, и многим от такого «убойного» начала пришлось не сладко. Как полагает собеседник «КС», новые правила уже в этом году скажутся не только в целом на развитии проектов в отрасли, но даже на автопарке, покупка которого для большинства теперь доступна только при кредитовании по обычной процентной ставке.

Заместитель председателя правительства Новосибирской области, министр сельского хозяйства Василий Пронькин напомнил «КС», что в этом году региональный и федеральный бюджеты поддерживают предприятия по семи направлениям: вместе, например, с уже привычным дотированием в области растениеводства — субсидии на 1 га посевных площадей или в животноводстве — на один килограмм товарного молока — для аграриев теперь важно количество и качество производимой продукции. Как достаточно просто пояснил Юрий Бугаков, субсидирование осталось, но чем больше произвело предприятие, тем больше денег оно получит. Паньшин уверяет, что и здесь не все так гладко — деньги от ударных трудов аграрии могут получить только в конце года, по факту работы. Василий Пронькин же добавляет, что при этом региональные власти учли особенности ведения сельхозпроизводства в районах области, то есть качество почвы той или иной территории. В целом же, по информации Василия Пронькина, объем государственной поддержки сельскохозяйственного производства области в этом году составит 3,3 млрд рублей, из них 1,7 млрд рублей — из регионального бюджета.

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