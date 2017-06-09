Городские и областные власти обсудили возможности финансовой поддержки Новосибирска со стороны регионального бюджета. Вопрос переходит в непубличную плоскость. Ни горсовет, ни заксобрание не будут инициировать внесение правок в законы, предполагающие изменения объемов налоговых отчислений в муниципальную казну.

В четверг, 8 июня представители Новосибирска и Новосибирской области встретились, чтобы обсудить финансовые проблемы областного центра и возможности выделения дополнительной поддержки со стороны регионального бюджета. Напомним, что встречу инициировали городские депутаты. На майской сессии они единогласно поддержали обращение губернатору Владимиру Городецкому и спикеру заксобрания Андрею Шимкиву. И на сессии и в официальных письмах речь шла о возможности пересмотра решения 2014 года о перераспределении между городом и областью отчислений по налогу на доходы физических лиц.

Ни губернатора, ни председателя заксобрания, ни мэра Новосибирска на встрече в четверг не было. Возглавляет рабочую группу первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков. Как ранее сообщал «КС», также со стороны области в комиссию вошел руководитель регионального министерства финансов и налоговой политики Виталий Голубенко. Кроме того, в составе группы — первый вице-спикер Андрей Панферов, председатель бюджетного комитета Александр Морозов, его заместитель Валентин Сичкарев и вице-спикер, руководитель фракции КПРФ в ЗС Владимир Карпов. Город представляют первый вице-мэр Борис Буреев, руководитель департамента финансов Александр Веселков. От горсовета в рабочей группе спикер Дмитрий Асанцев, руководитель бюджетной комиссии Валерий Черных и председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов.

Заседание проходило за закрытыми дверями. По информации редакции, на нем говорилось, в том числе, и о том, что тема впредь «не должна политизироваться», использоваться в «популистских» заявлениях. Ранее «КС» писал, что перевод вопроса в публичное пространство был негативно воспринят областными властями.

Как пояснил корреспонденту «КС» первый заместитель председателя законодательного собрания Андрей Панферов, встреча носила установочный характер. К следующему совещанию городские власти сформулируют свои пожелания насчет возможности увеличения субсидий Новосибирску.

«Никто не собирается открещиваться от Новосибирска. Это не отдельная часть Новосибирской области. Проблема будет решаться конструктивно. Городские депутаты согласны на диалог. Принципиальная позиция депутатов заксобрания: законы, регламентирующее работу бюджета, коррекции не подлежат», — подчеркнул Андрей Панферов.

Речи о возвращении части (10 %) от собираемого в Новосибирске НДФЛ, которые областной центр лишился в 2014 году, больше не идет. Это бы потребовало пересмотра областного законодательства.

Игорь Салов подтвердил корреспонденту «КС», что депутаты не собираются выступать с подобной инициативой. «Мы обратили внимание на недостаточность субсидий Новосибирску. Сейчас в муниципальный бюджет приходит примерно 1 млрд 700 млн рублей — этого недостаточно. Мы попросили добавить 1 млрд рублей. Кроме того, речь шла о том, чтоб областные власти приняли решение о выделении Новосибирску бюджетного кредита. Эти меры позволят нам выровнять бюджетные параметры, то есть уменьшить внутренний долг Новосибирска, который сейчас составляет больше 80 % по отношении к собственным доходам», — отметил Игорь Салов в разговоре с корреспондентом «КС».

Как заверили корреспондента «КС» собеседники, соответствующие поручения по проработке вопроса уже даны министру финансов Новосибирской области Виталию Голубенко.

«КС»сообщал, что губернатор Новосибирской области высказывал идею пересмотра политики в части предоставления городу субсидий из регионального бюджета: если муниципалитет на это претендует, он должен будет заблаговременно предоставить параметры расходной и доходной части своего бюджета.

По словам Игоря Салова, со стороны города нет возражений, чтобы к следующему совещанию предоставить эту информацию. «Нам есть, что рассказать. В том числе, о наработках в части оптимизации расходов бюджета, поиска внутренних финансовых резервов», — резюмировал Игорь Салов.

Депутаты заксобрания, входящие в рабочую группу, уже рассказали о первых итогах и договоренностях вернувшемуся из командировки председателю регионального парламента Андрею Шимкиву. Ранее он заявлял, что депутаты ЗС представляют как интересы избирателей районов области, так и Новосибирска. Учитывая это обстоятельство, они собираются искать золотую середину бюджетного дисбаланса. «Нет сомнений, что мы ее найдем. Все понимают, что законы на каждый чих менять нельзя. Но все понимают, что и город сегодня оказался в крайне затруднительном финансовом положении»,— сообщил сегодня «КС» Андрей Шимкив.

По мнению спикера, есть рабочие и опробованные варианты выделения дополнительных средств городу, есть и новые предложения. «Не буду опережать события. В ближайшие две недели с цифрами в руках городские и областные финансисты попробуют свести желаемое и возможное. На следующем заседании рабочей группы мы рассмотрим эти параметры», — резюмировал Андрей Шимкив

Следующее заседание рабочей группы ориентировочно пройдет в июле.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter