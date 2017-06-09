Сбербанк и Huawei заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве

Сбербанк и одна из крупнейших китайских компаний в сфере телекоммуникаций, Huawei, заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве. Документ в головном офисе Сбербанка подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и исполнительный директор Huawei Го Пин.

Меморандум предусматривает взаимодействие сторон при разработке инновационных продуктов и услуг с использованием машинного интеллекта, Big Data и «облачных» инфраструктур. В центре внимания — электронное здравоохранение, сервисы «умного города», «умного образования», «электронного правительства», а также «интернет вещей». В 2017 году компанией Huawei в Москве будет открыт центр OpenLab, который может стать базой для последующих совместных проектов.

«Мы активно сотрудничаем с Huawei на протяжении нескольких лет и пришли к выводу, что взаимодействие необходимо расширить, — отметил глава Сбербанка Герман Греф. — Совместная инновационная деятельность взаимовыгодна и соответствует устремлениям и Сбербанка, и нашего китайского партнёра разрабатывать и применять высокотехнологичные продукты».

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