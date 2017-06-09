Крупнейший международный экономический форум в начале июня завершил свою работу в Санкт-Петербурге. Главным его итогом некоторые эксперты уже назвали окончательно рассыпавшийся миф об экономической и политической изоляции России. Ключевой темой обсуждения стала глобальная экономика, которая сегодня «пытается нащупать новую точку баланса», и экономика России в поиске новой стратегии развития. В работе форума приняли участие более 14 тысяч представителей бизнес-сообщества, международных организаций, политиков, экспертов, ученых и журналистов из более чем 140 стран мира. В форуме принял участие и корреспондент «КС».

Петербургский международный экономический форум — одно из наиболее крупных и значимых событий, вот уже на протяжении более чем 20 лет ежегодно собирающее на своих площадках первых лиц иностранных государств и представителей ведущих отечественных и зарубежных компаний. И если до начала санкционного противостояния ПМЭФ служил прежде всего индикатором инвестиционной активности и уровня экономического развития, то последние несколько лет внимание международного экспертного и медиасообщества приковано к количеству и составу участников. В этом контексте 21-й по счету форум на берегах Невы стал неприятным сюрпризом для оппонентов российского внешнеполитического курса и экономической изоляции.

Показательно, что среди множества зарубежных делегаций самой крупной оказалась делегация из США — более 500 человек. Всего же площадки выставочного комплекса «Экспофорум» посетили 14 тысяч человек из более чем 140 стран мира. Среди них свыше 200 руководителей зарубежных компаний и четыре десятка министров 26 государств. Ответственный секретарь форума Антон Кобяков отметил, что форум еще никогда не принимал такого количества участников.

Что характерно именно для этого форума, и об этом говорят сами участники, — широкие возможности для неформального общения. Причем не только со своими коллегами предпринимателями и общественниками, представляющими интересы бизнес-сообщества, но и с крупными чиновниками, членами правительства и международных делегаций.

«В целом, конечно, впечатления от форума отличные. В нем необходимо участвовать даже в том случае, если тематика прямо не касается каких-то проектов непосредственно на территории, — делится своими впечатлениями исполняющий обязанности главы агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов. — Питерский форум — это возможность наладить контакт не только с коллегами из регионов, но и в том числе с федеральными министрами. Хотел бы отметить, что с каждым годом дистанция сокращается, становится все проще решать проблемы напрямую с членами федерального правительства. Они все более охотно идут на контакт, и общение становится все более непринужденным и полезным. Возможно, что как раз благодаря таким замечательным мероприятиям, как Санкт-Петербургский форум. Мне, например, удалось пообщаться с Алексеем Леонидовичем Кудриным, поговорили о перспективах моногородов с Ириной Владимировной Макеевой».

Большое количество официальных мероприятий было посвящено теме развития цифровых технологий. А выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании содержало прямой призыв к формированию стратегии экономического развития на основе современных цифровых технологий. Тем более что такая инфраструктура связи и коммуникаций, развитая система интернет-банкинга и ведомственных систем, широкополосного доступа в Интернет сегодня есть разве что в двух-трех наиболее высокотехнологичных странах. Все это делает более чем реальной новую отечественную «цифрономику», как называют ее эксперты. При этом, на взгляд еще одного участника форума из Новосибирска, предпринимателя, основателя батутного центра Coober и компании «Горный патруль» Никиты Слесаренко, сама экспозиция мало отражала посыл главы государства. «У нас сегодня достаточно крупных компаний уже с мировым именем в сфере ИТ, которые могли бы быть здесь представлены. Тот же «Яндекс», «Лаборатория Касперского», MAIL.RU Group, конечно, приятно было бы встретить здесь и наших земляков из «2ГИС». Но вместо этого на площадках доминировали крупные сырьевые компании. Они словно состязались, чей стенд масштабнее и дороже. Тем не менее выставка, несомненно, была полезна в плане наведения мостов и обмена контактами, которые в перспективе могут привести к совместным проектам и сотрудничеству, например, в сфере спорта и туризма, которую я представляю».

Несмотря на чрезвычайно насыщенную программу, всего за три дня, с 1 по 3 июня, на площадках форума было заключено 475 соглашений на сумму свыше 2 триллионов рублей. Сегодня это 15% от доходной части бюджета страны. Впечатляющий результат, по признанию не только отечественных, но и зарубежных экспертов.

Для новосибирской делегации участие в форуме оказалось также продуктивным. Состоялось немало полезных встреч и переговоров, в ходе которых возможные инвестиционные партнеры региона высказали живую заинтересованность в налаживании более тесных контактов. Итоги форума для региона подвел губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий (см. материал на стр. 2).

«Мы встретились с представителями двух компаний-участников конкурса по концессионным соглашениям на строительство поликлиник в Новосибирске, одна из Москвы, вторая из Санкт-Петербурга, — рассказывает Александр Зырянов. — Также были встречи по проблемам отвода земельных участков, развитию паркового направления, которым сегодня непосредственно занимается АИР. Состоялись предварительные переговоры с возможным оператором по проекту Салаира — круглогодичного парка отдыха в Маслянинском районе. Мы сейчас дорабатываем его концепцию, и предполагается, что он будет осуществлен полностью на деньги инвестора, без участия бюджетных средств. В конце концов, мы закрепили принципиальную договоренность с руководством компании «Салават-Стекло» о строительстве завода в Новосибирской области. Здесь речь идет об инвестициях порядка 13–15 млрд рублей. Сейчас идет подготовка к визиту руководства компании к нам в Новосибирск».

Возвращаясь к теме нового облика отечественной экономики, реализации ее ИТ-потенциала, следует заметить, что Новосибирск в случае выбора именно такого сценария стратегического развития имеет все шансы стать одной из ключевых территорий для реализации самых амбициозных проектов. Благодаря своему научному, творческому и образовательному потенциалу, взяв за основу уже имеющиеся серьезные наработки в рамках Академпарка, сыграть значительную роль в построении новой российской «цифрономики».

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