Аэропорт Толмачево отпразднует юбилей почти за 3 млн рублей

На сайте госзакупок международный аэропорт разместил закупку для поиска исполнителя по организации и проведению торжественного заседания, посвященного 60- летию аэропорта. Корреспондент «КС» ознакомился с документами конкурса.

В 2017 году международный аэропорт в Новосибирске Толмачево отметит 60-летний юбилей. Музей Новосибирска уже готовит к юбилейной дате 12 июля историческую фотовыставку из фотографий новосибирцев, связанных с аэропортом.

Само же руководство аэропорта ищет исполнителя для организации праздничных мероприятий. По данным сайта госзакупок, на эти цели будет израсходовано 2,88 млн рублей. На эту сумму 12 июля планируется провести в Государственном концертном зале им. А.М. Каца торжественное заседание.

Аренда зала, согласно смете, обойдется аэропорту в 500 тыс. рублей. Почти столько же новосибирский аэропорт потратит на оформление сцены. Более 460 тыс. рублей будет направлено на работы по видео-оформлению, в числе которых техническая поддержка и обслуживание мероприятия, монтаж и демонтаж видеооборудования, а также аренда многочисленной техники. Самым дорогим объектом закупки явилась концертно-постановочная часть – 1,1 млн рублей. На концерте выступят солист Новосибирской государственной филармонии Тимур Гордеев, ансамбль Павла Шаромова, женский вокальный квинтет «IL CANTO». Поздравит юбиляра также скрипичное трио «Селенциум». По итогам большого концерта будет создан фильм. В отдельный раздел вынесено создание видеороликов «Я – порт», которые обойдутся компании в 130 тыс. рублей.

В Толмачево «КС» пояснили, что закупка производится у единственного поставщика, который уже определен и вскоре появится в протоколе объявления.

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