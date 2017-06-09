Работники новосибирской фирмы недополучили почти 10 млн рублей

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «СМУ-10». Речь идет о невыплате зарплаты на общую сумму почти 10 млн рублей. О нарушении сообщили в областной прокуратуре.

После того как в ООО «СМУ-10» периодически перестали выплачивать зарплату, работники строительной фирмы обратились в прокуратуру. На основании их обращений прокурор Ленинского района Новосибирска организовал проверку фирмы, в ходе которой выявил, что частично зарплата не выплачивалась 53 работникам с декабря 2015 года по июнь 2016-го, а также 7 работникам за декабрь 2015 год по сентябрь 2016 года. Таким образом в «СМУ-10» образовалась задолженность на общую сумму 9,79 млн. Отмечается, что проверка бухгалтерской и кадровой документации показала имеющуюся возможность для выплаты зарплаты.

В текущий момент следственный отдел по Ленинскому району возбудил уголовное дело по данному факту (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ).

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