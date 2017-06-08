Александр Тимошенко, возглавлявший с момента основания межрегиональное управление (МРУ) Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу (СФО), оставляет свой пост. О том, чем финансовый разведчик планирует заниматься в дальнейшем и почему выбор преемника пал на бывшего главу управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Новосибирской области (УФСКН по НСО) Андрея Долбню, АЛЕКСАНДР ТИМОШЕНКО рассказал в эксклюзивном интервью «КС».

Александр Владимирович Тимошенко в 1974 г. окончил Новосибирский электротехнический институт (НЭТИ), в 1989 г. — Новосибирскую высшую партийную школу. Трудовой путь Александра Тимошенко начался в ноябре 1974 года с должности младшего научного сотрудника и председателя студенческого профсоюзного комитета НЭТИ. С 1984 г. до 1993 г. он выполняет обязанности заведующего отделом по работе исполнительных органов советов Новосибирского облисполкома и начальника организационного отдела. Затем до 1997 г. Александр Тимошенко возглавляет российско-турецкое предприятие «Турсиб». В августе 1997 г. он возвращается на государственную гражданскую службу в администрацию Новосибирской области и работает в должности начальника информационно-аналитического управления, а с января 1998 г. по 2000 г. является заместителем главы администрации Новосибирской области. С марта 2001 г. он возглавляет Новосибирское региональное управление валютного контроля, а с августа 2002 г. — межрегиональное управление комитета финансового мониторинга по СФО, впоследствии переименованное в межрегиональное управление федеральной службы по финансовому мониторингу по СФО. С мая 2017 г. занимает должность заместителя генерального директора ООО «ВПК-ОЙЛ».

— Александр Владимирович, по какой причине вы оставляете пост руководителя межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу?

— В связи с достижением предельного возраста нахождения на государственной службе директором федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Анатольевичем Чиханчиным 25 мая был подписан приказ о моем освобождении от должности. На самом деле контракт был подписан до 15 июня 2017 года — это мой день рождения, но в связи с тем, что я к этой дате готовился и определялся со своей дальнейшей судьбой, так получилось, что я ушел раньше.

Конечно, смена деятельности — это серьезная веха, из 44 лет моего общего трудового стажа 32 приходится на госслужбу. Но пока есть силы, надо работать.

Мне поступали разные предложения, я их изучал. И нашлось то, получив которое, я не стал откладывать уход до 15 июня, поэтому и написал заявление, чтобы меня освободили с 25 мая, что и было сделано. Я благодарен, что мне представилась возможность 15 мая участвовать в работе коллегии Росфинмониторинга в Москве, членом которой я являюсь, и после этого завершить госслужбу.

— Какие вопросы рассматривались на коллегии?

— Коллегия была посвящена работе по подготовке антиотмывочной системы России к предстоящей оценке ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ, англ. Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) на соответствие ее стандартам. Сейчас идет подготовка к этому серьезному мероприятию, для того чтобы оценить, насколько мы готовы, чтобы соответствовать международным стандартам.

— Что вы можете сказать о перспективах России в отношении предстоящей проверки?

— Готовясь к визиту ФАТФ, прежде всего мы проводим внутреннюю оценку. Определенные проблемы есть — они существуют и в нормативной базе, есть вопросы по эффективности и результативности системы. Я не могу сказать, что все идеально, иначе у нас бы не было экономических преступлений, теневых финансовых потоков, а также фактов финансирования экстремизма и терроризма. Следует учитывать, что в последнее время Россия подвергается различного рода давлению и санкциям. FATF, возможно, также будет использовано для оказания такого давления. Тем не менее у нас есть неплохие показатели. В целом система работает, о чем свидетельствует снижение объемов вывода средств за рубеж и обналиченных денежных средств. Многие банки, которые занимались этими операциями и по факту являлись расчетно-кассовыми центрами, лишились лицензии.

Завершилась коллегия тем, что было объявлено о моем уходе. Все мои товарищи: руководитель Росфинмониторинга, его заместители и все руководители управлений по федеральным округам в дружеской обстановке меня проводили. А 26 мая я попрощался с сотрудниками нашего управления. Коллеги подготовили для меня фильм и подарили красивую картину с парусником со словами, что этот корабль должен еще куда-то плыть.

— И куда в результате парусник держит направление?

— Как я уже говорил, я не стал ждать до 15 июня, поскольку мне поступило предложение от компании «ВПК-ОЙЛ». Компания занимается нефтепереработкой. Организация динамично развивается, и это стратегически важное предприятие для Новосибирской области. Поскольку если мы рассматриваем реиндустриализацию как создание реальных предприятий, то вот это как раз и есть конкретный пример. В регионе всегда мечтали о таком предприятии, так как ближайшие поставщики — это Омск и Ачинск. Я помню, еще работая в областной администрации, насколько остро вставал вопрос с топливом во время весенне-полевых работ. Невозможно было взять на этот период необходимый объем ГСМ. Теперь же у нас есть собственное производства, работающее в том числе на сырье Верх-Тарского месторождения. В реконструкцию и техническое перевооружение предприятия вкладываются серьезные инвестиции. Мои обязанности в компании как заместителя генерального директора связаны с решением вопросов экономической безопасности и взаимодействия с органами государственной власти.

И как подарок мне к 65-летию 15 июня планируется запуск производства высококачественного битума, продукта, который очень востребован в дорожном строительстве. Битум планируем поставлять в Новосибирскую и Кемеровскую области, а также в Алтайский край. Это один шаг вперед. Также на следующий год запланирован запуск производства дизельного топлива класса «Евро-5», затем такого же стандарта бензина.

— У вас уже был опыт работы в частном бизнесе?

— Да, небольшой, порядка 2–3 лет. Это случилось, когда главу администрации Новосибирской области Виталия Муху снял президент. Случилось это в 1993 году, поэтому после его отставки я, Косоуров и Леонов как ближайшие соратники написали заявление, что не видим возможности работать в связи с отставкой главы региона за его убеждения. Ушли, кто куда. Косоуров занимался поставкой угля, бартером, я работал в российско-турецком предприятии. 90-е годы были очень сложными. Но в 1995 году Муха победил, постепенно собрал команду, и мы вернулись в правительство.

— Кто стал вашим преемником и по каким критериям он был выбран?

— Я всегда очень тщательно подходил к вопросам работы с кадрами. Весь мой предыдущий опыт говорит о том, что о своей смене следует заботиться заблаговременно. Напомню, что управление я создавал с нуля. Поэтому, конечно, это детище, которое создавалось моими руками, не хотелось просто так бросать на произвол судьбы. Но так получилось, что сотрудники, которых я готовил заранее на должность руководителя, так или иначе были востребованы и шли на повышение. Сибирь по праву можно назвать кузницей кадров. Например, в аппарат полпредства мы проводили нашего хорошего товарища Олега Волкова. Теперь он работает в департаменте по обороне и правоохранительной деятельности. В свою очередь у моего бывшего заместителя Галины Бобрышевой, которая работала в управлении практически с первых дней, мужа — директора Чкаловского завода — перевели в Москву, в правительство. Она, конечно, поехала за супругом, я созвонился с главой финансовой разведки того времени Виктором Зубковым и рекомендовал ее как опытного, добросовестного и ответственного сотрудника. В результате Галину Бобрышеву приняли в центральный аппарат, сначала на должность замначальника управления по надзорной деятельности, через какое-то время она становится начальником управления, затем ее переводят на должность руководителя международного учебного центра, и затем Галина Бобрышева становится заместителем директора Росфинмониторинга. Другой пример — заместитель Евгений Гилета. Перспективный молодой человек пришел к нам из налоговой службы, проработал 10 лет у нас, вырос до заместителя руководителя и вполне мог бы стать руководителем, но его пригласили в центральный аппарат.

Теперь о преемнике. В прошлом году федеральная служба по борьбе с наркотиками была преобразована. Ее функции были переданы в МВД. В свое время наше управление и управление ФСКН по Новосибирской области очень тесно взаимодействовали по противодействию отмыванию доходов, полученных от торговли наркотиками. Мне нравились стиль, методы и настойчивость руководителя этого управления Долбни Андрея Алексеевича. После ликвидации ФСКН я предложил Андрею Алексеевичу перейти на работу к нам в управление на должность заместителя. Все наши материалы, если есть достаточно оснований, передаются в правоохранительные органы для дальнейшей работы. Поэтому взаимодействие с правоохранительным блоком очень важно для дальнейшей реализации материалов, в том числе и передаче в суд. Соответственно, был необходим человек, которого бы вся эта система знала и воспринимала, а также чтобы и он хорошо знал эту систему и представлял весь процесс по реализации материалов Росфинмониторинга в ней. С этой точки зрения Андрей Алексеевич хорошо подходит, он имеет звание генерал-лейтенанта, а также юридическое и экономическое образование. Кроме того, он начинал работу в налоговой полиции, затем продолжил в госнаркоконтроле, соответственно, имеет большой опыт работы с экономическими преступлениями. Ему 49 лет — он достаточно молодой и перспективный работник. По моей рекомендации руководитель Росфинмониторинга одобрил его кандидатуру, и после согласования с аппаратом полпреда Андрея Долбню назначили на эту должность. Я надеюсь, что новый глава Сибирского управления сохранит коллектив, который сумел высоко поднять уровень работы среди других межрегиональных управлений, что было отмечено руководством центрального аппарата. И надеюсь на дальнейший рост эффективности межрегионального управления Росфинмониторинга по СФО.

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