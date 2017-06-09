В Красноярском крае появится крупнейший тепличный комплекс. Таким образом, компания-инициатор проекта решает свою проблему переизбытка энергетических мощностей. Эксперты оценивают проект положительно, однако снижения цен на местном рынке не ждут.

В Шарыповском районе Красноярского края будет построен крупный круглогодичный тепличный комплекс производственной мощностью не менее 20 тыс. готовой продукции в год. В основном речь идет об огурцах, томатах и салате. Запланированная площадь объекта составляет 30 га, которые будут снабжены интеллектуальной системой подсвечивания. Проект потребует инвестиций в размере более 6 млрд рублей. Строительные работы должны начаться уже в текущем году, а ввод комплекса в эксплуатацию должен состояться в 2019 году. Соответствующее соглашение было подписано в рамках Петербургского экономического форума между администрацией Красноярского края, ООО «АПХ ЭКО-культура» и Россельхозбанком.

Председатель регионального правительства Виктор Томенко назвал проект очень важным для края, позволяющим значительно нарастить объемы производства овощей на его территории. «Все условия для этого энергоемкого проекта в крае есть, все детали проработаны, поэтому сегодня мы готовы перейти к практическому этапу взаимодействия между сторонами. Для Красноярского края это не только новое, современное производство и новые рабочие места, но и возможность обеспечить население региона качественной местной продукцией», — отметил он.

Председатель Совета директоров агропромышленного холдинга Александр Рудаков дополнил, что на объекте будет создано до 700 высокотехнологичных рабочих мест, а помимо теплиц, инвестпроект подразумевает строительство всей инфраструктуры: распределительно-логистического центра с линией калибровки, фасовки и упаковки готовой продукции. А первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Дмитрий Сергеев добавил, что кредитная организация имеет большой опыт успешного взаимодействия с «ЭКО-культурой» в разных регионах, благодаря чему уже в нынешнем году холдинг может выйти на объемы производства более 67 тыс. тонн свежих овощей в год.

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Роман Гольдман, возглавляющий также ООО «Сангилен+» (имеет свои активы в сельском хозяйстве), считает проект перспективным и для региона, и для инвестора. «Для края это безусловное благо, потому что предполагает и рабочие места, и продукцию, и налоговые поступления. Для компании же это специальный проект, который вряд ли бы мог быть реализован в другом месте. Дело в том, что на этой территории имеется перепроизводство энергии, и таким образом компания сама для себя создает рынок ее сбыта, свою «силиконовую долину». Что касается влияния на местный рынок, то логично предположить, что цены на сельхозпродукцию в результате упадут. Однако опыт показывает, что с момента начала агропроекта к его окончанию рынок обрастает таким количеством государственных регулирующих актов, что о падении цен говорить не приходится. Не знаю, будет ли так в этом случае, но я бы не удивился», — рассуждает парламентарий.

Исполнительный директор ассоциации сельхозпроизводителей, переработчиков и торговли «Енисейский стандарт» Сергей Новиков добавил, что, по его информации, соглашение с краевыми властями позволит решить проблему электроснабжения проекта, который благоприятно отразится на рынке всего края. «Насколько мне известно, компания-инициатор имеет профицит тепловой мощности на этой территории, который можно направить на теплицы. Однако требовалась еще электрическая мощность в достаточно больших объемах — почти столько, сколько потребляет целый Красноярск. Соглашение с краем позволяет этот вопрос решить. При этом я не ожидаю, что реализация инициативы существенно изменит рынок. Здесь появится большое количество качественной продукции, которая постепенно будет вытеснять некачественную. Но ее общее количество останется тем же, и изменения цен прогнозировать не стоит», — предполагает эксперт.

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