На встрече с журналистами губернатор Новосибирской области (НСО) Владимир Городецкий подвел итоги участия региональной делегации в Петербургском международном экономическом форуме, проходившем в Северной столице с 1 по 3 июня. Помимо участия в различных официальных мероприятиях, в том числе посвященных подведению итогов развития инвестиционной привлекательности территорий, глава региона провел ряд встреч с представителями крупных компаний, работающих на территории Новосибирской области, а также потенциальными инвесторами.

Петербургский международный экономический форум можно считать наиболее крупным и представительным из всех мероприятий такого формата, проходящих ежегодно в России. И по составу участников, и по количеству зарубежных гостей, и по беспрецедентной информационной поддержке, которую оказывают форуму десятки наиболее влиятельных мировых СМИ.

«21­й экономический форум в Санкт­Петербурге — знаковое событие в экономической жизни страны, где подводятся итоги развития, определяются направления дальнейшего роста, — констатировал Владимир Городецкий. — Отдельный аспект форума — участие международного экспертного сообщества».

Новосибирская делегация работала на форуме в течение двух дней, где приняла участие в большом количестве прикладных секций, посвященных всему многообразию секторов экономики. Это, по словам губернатора, отличная площадка для диалога, обмена опытом.

В первый же день форума, 1 июня, руководитель Новосибирской области принял участие в секции, посвященной кластерному развитию территорий. Владимир Городецкий рассказал журналистам, что делегации региона было чем поделиться по заявленной тематике.

«Действительно, за последние годы мы прошли большой путь паркового, кластерного развития, — подчеркнул губернатор. — И ПЛП, и технопарк, и биотехнологический парк, и медицинский парк — это как раз те примеры эффективного и перспективного развития точек роста экономики. Финальной стадией кластерного развития стало то, что мы вошли в число 11 регионов по мегакластерам. Наш мегакластер называется «Сибирский Наукополис». Это перспективный кластер на основе IT, биотехнологий и медицинского кластера. Он взят за основу для того чтобы наработать практику конкурентоспособности и эффективности мирового уровня».

Необходимо отметить, что переход к развитию в рамках «Наукополиса» сулит неплохие перспективы как всем непосредственным участникам проекта, так и региону в целом, поскольку Минэкономразвития обещает поддержку мегакластеров на федеральном уровне.

В работе других специализированных секций Петербургского международного форума приняли участие первый зампредседателя Новосибирской области Владимир Знатков, а также исполняющий обязанности руководителя АИР НСО Александр Зырянов. В программе форума уже по крайней мере в пятый раз прошло подведение итогов рейтинга регионов по развитию инвестиционного климата. Необходимо отметить, что Новосибирская область стабильно набирает очки и уверенно движется к первой двадцатке. Регион, стартовавший с 63­го места, по итогам 2015 года переместился на 46­ю строчку, а в 2016­м прибавил еще 19 пунктов и расположился на 27­м месте рейтинга.

«Это показатель того, что мы правильно, системно идем вперед, но не обольщаемся таким движением, — сказал Владимир Городецкий. — Сейчас мы ставим себе задачу на будущий год войти как минимум в двадцатку регионов с наиболее привлекательным инвестиционным климатом. Отмечу, что по многим составляющим мы уже сейчас находимся на лидирующих позициях».

Губернатор отметил успешную работу агентства инвестиционного развития. Глава региона подчеркнул стратегическую важность развития этого направления деятельности агентства, поскольку сегодня идет «настоящая борьба за отечественные и зарубежные инвестиции».

Также в рамках форума делегация НСО во главе с губернатором провела ряд рабочих встреч с представителями крупных компаний. В том числе с теми, кто уже представлен в регионе, и с теми, кто еще только рассматривает Новосибирскую область как перспективную территорию для будущих инвестиционных проектов.

«У нас состоялась встреча с одним из таких будущих партнеров, — рассказал губернатор. — Компания «Салават Стекло» уже полгода тесно работает с АИР по поводу размещения на территории Новосибирской области производства стекла. Сегодня у них два действующих предприятия, в Башкортостане и в Екатеринбурге. Строительство третьего завода запланировано за Уралом. Конечно, Новосибирск как центр логистики — один из наиболее предпочтительных вариантов. И понимание этого сегодня есть у представителей «Салават Стекла». Но сегодня у них вызывают вопросы энергетика, подъездные пути, наличие высококвалифицированных специалистов. Тем не менее, думаю, что мы их можем максимально замотивировать. Существует договоренность, что в конце июня состоится встреча с инвесторами. Мы предлагаем площадку в районе поселка Горный. Это моногород, и в случае успешных переговоров мы получим преференции в рамках федеральной программы по развитию инженерной инфраструктуры моногородов».

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