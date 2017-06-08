Венгерские предприятия рассматривают возможность реализации проектов в Новосибирской области

Перспективы сотрудничества Новосибирской области и Венгрии обсуждались 8 июня в рамках рабочего визита делегации Венгрии в областной центр. Профильным структурам дано поручение рассмотреть возможность реализации совместных проектов.

Сегодня с венгерской делегацией во главе с генеральным консулом Венгрии Сергеем Сючем в Новосибирске встретился губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Глава региона, представляя гостям потенциал области в промышленности, аграрном производстве, инновационной, технологической сфере, высказался за расширение сотрудничества в данных секторах экономики.

Сергей Сюч отметил необходимость взаимодействия страны с сибирским регионом и пригласил министерство сельского хозяйства Новосибирской области к участию в ежегодной международной сельскохозяйственной выставке, которая пройдет в Будапеште в сентябре. В свою очередь глава министерства Василий Пронькин сообщил, что область готова к экспорту на территорию Венгрии, прежде всего, биопрепаратов в сельском хозяйстве.

В мэрии Новосибирска также обсуждались вопросы сотрудничества в сфере животноводства, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

«Во время встречи стороны обсудили перспективные направления дальнейшего сотрудничества. В частности, создание в Новосибирске животноводческого комбината, предприятия по переработке мясной и молочной продукции, строительства объектов ЖКХ и здравоохранения», — рассказали о ходе встречи в пресс-службе мэрии.

Итогом собрания стало поручение мэра Новосибирска Анатолия Локтя специалистам отраслевых департаментов встретиться с представителями венгерских предприятий и обсудить технические возможности реализации совместных проектов.

Делегация Венгрии будет работать в Новосибирске еще 9 июня. В рамках визита заявлены также встречи представителями Новосибирской торгово-промышленной палаты, Новосибирского государственного университета.

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