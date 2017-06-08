Новосибирская область заняла второе место по поддержке малого и среднего бизнеса в России. Такими данными поделились в правительстве области со ссылкой на АО «Корпорация МСП».

Новосибирская область вошла в тройку лидеров по поддержке малого и среднего предпринимательства, заняв второе место. Рейтинг составляло АО «Корпорация МСП», подводя итоги работы гарантийных фондов за первый квартал 2017 года по суммам выданных поручительств.

Гарантийный фонд Новосибирской области создан при региональном министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства с 2009 года. Основной вид деятельности – предоставление поручительств по финансовым обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства региона.

«По итогам работы за первый квартал новосибирским гарантийным фондом предоставлено 659,1 млн рублей по 71 поручительству, которые привлекли в экономику области 1,47 млрд рублей. По отношению к аналогичному периоду 2016 года показатели по сумме поручительств выросли на 59,9%, а сумма средств, привлеченных в экономику Новосибирской области, на 55,8%», — рассказали о работе гарантийного фонда в пресс-службе правительства.

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