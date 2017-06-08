7 июня в Новосибирске в ледовом дворце спорта «Сибирь» прошел концерт группы «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым. Мероприятие состоялось в рамках тура «20 лет на радость!», и его посетило около 10 тысяч человек. Партнером концерта выступил телекоммуникационный оператор «МегаФон». «КС» собрал мнения представителей деловой среды, побывавших на мероприятии.

Ксения Эрдман, заместитель генерального директора биотехнопарка «Кольцово»

— Все в очередной раз прошло феноменально. Причем это действительно можно называть феноменом группировки «Ленинград»: десять тысяч совсем разных с точки зрения социального положения и возраста человек знают каждую песню до единой, пляшут в едином порыве, оттаптывая ноги, тут же братаются, угощая пивом из банки, снимая на телефон в прыжке и крича естественно слово «сиськи». Шнур ­— гений. Бог с ним, с музыкой и текстами: конечно, в этом вопросе Пушкин и Чайковский — наше все. На мой взгляд, Шнур — гений музыкального маркетинга, продюсирования, хэдхантинга и управления массами, а ещё отличный аниматор и фитнес-инструктор. Очередной раз была на концерте, а те, кто не был, жалейте.

Максим Махеров, сооснователь рекламного агентства «Круче!», директор по маркетингу компании NPM

— Я считаю, о Ленинграде надо говорить их языком, поэтому главное впечатление – ох**тельно и мегап****то! Я очень пожалел, что был на трибуне, а не в фан-зоне, думаю там вообще был поток энергии. Шнур и вся команда великолепны, я получил 200% удовольствия.

Что не понравилось — звук, но это претензия к акустике в ЛДС, и духота. Плюс еще искренне удивили люди, которые тихо-мирно просидели все 2 часа в позе послушного ученика. Я не понимаю, это же «Ленинград», там надо скакать и орать. Где-то читал Шнурова, он рассказывал, что каждый концерт они стараются играть как последний, вчера явно был такой случай. Ну и приятно, что свой тур они начали с Новосибирска.

Анастасия Малетина, PR-менеджер компании NPM

— Не могу сказать, что мы с мужем ярые фанаты «Ленинграда», но это было феерично! Такая мощная энергетика от Сергея, от всей команды, просто сносит бурей эмоций. Мы с мужем пожалели, что купили билет не в фан-зону, хотелось просто слиться с залом и впитывать в себя все происходящее. Хватило всего: звука, шоу, экспромпта. Поразило, сколько людей задействованы в программе. Новосибирск, насколько я поняла, первый в этом туре, надеюсь, в остальных городах будет не менее круто!

Аркадий Бирюков, директор дилерского центра группы компаний «Автомир» на проспекте Энергетиков (официальный дилер Skoda, Hyundai, Suzuki, утвержденный кандидат в официальные дилеры Audi в Новосибирске)

— Мы с женой второй год подряд посещаем это шоу, поэтому наверно в этот раз было чуть меньше драйва из-за отсутствия эффекта новизны. В целом как и всегда было очень качественное шоу, свет и оформление сцены лучше чем в том году. А вот репертуар на 90% аналог прошлого года в том числе последовательность композиций. Также я отметил бы добротную логистику входа/выхода из помещения, чем ЛДС особенно не славится.

Ольга Калинина, маркетолог компании Danone в Новосибирске

— Концерт потрясающий. Ленинград потрясающий. В любом составе. Но как передать энергетику, атмосферу? Ее можно было только прочувствовать. А Шнуров действительно фитнесс-инструктор, он не обманул — после трех часов на танцполе ноги болели так, как не болели после любой тренировки.

Также меня удивили фанаты Ленинграда, которые умудрились к 7 вечера среды уже быть «сильно навеселе». Офисному планктону это не понять, остается завидовать. Видимо это как раз та категория, которая не издавала восторженные крики, когда началась песня «Тебе повезло, ты не такой как все, ты работаешь в офисе». Хотя в тот день абсолютно все и под все песни издавали восторженные крики. Иногда даже восторженные настолько, что становилось страшно. Вообще возможно, живя в России, не любить Ленинград?

Анастасия Толстикова, директор по маркетингу сети Kuzina



— Для меня концерт Ленинграда — это отличный повод отвлечься, повеселиться и потанцевать. Мне нравится, что на такие концерты ходят совсем разные люди — здорово наблюдать за их реакцией на проделки группировки на сцене. При этом какая-то нереальная энергетика на танцполе — всем весело, все подпевают песням. На такие концерты надо ходить в классной компании и с хорошим настроением. Не пожалела, что сходила.

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