Стоматологическая сеть «Дентал-Сервис» откроет две клиники в Новосибирске во второй половине 2017 года — в составе медицинского комплекса MedPark и на левом берегу. Об этом сообщил «КС» главный врач сети клиник «Дентал-Сервис» Дмитрий Козолий.

Напомним, что в минувшее воскресенье, 4 июня, сеть стоматологических клиник «Дентал-Сервис» открыла специализированную клинику «Дентал-Сервис Лайт» в микрорайоне Родники на улице Гребенщикова. Новый медицинский центр ориентирован на формат более доступной стоматологии.

Точка стала седьмой для сети. Главный врач сети клиник «Дентал-Сервис» Дмитрий Козолий рассказал, что клиника на Родниках стала первой, но не единственной в рамках сети. «В наших планах дальнейшее открытие клиник нового формата в удалённо расположенных районах города», — отметил главврач.

Кроме этого, на осень 2017 года запланированы ещё два открытия. Первое — специализированный хирургический центр на базе строящегося медицинского комплекса MedPark, который реализует в Октябрьском районе Новосибирска фонд прямых инвестиций «ВербаКапитал — Девелопмент». Наряду с дентальной хирургией в центре будут предоставляться услуги челюстно-лицевой и ортогнатической хирургии. Еще одно открытие — вторая в городе специализированная детская клиника «Дентал-Сервис Детям» на левом берегу.

Сеть клиник «Дентал-Сервис» работает в Новосибирске и Бердске уже 24 года, на данный момент насчитывает семь филиалов в разных районах города. Медицинская сеть включает детскую клинику, хирургический центр и пять многопрофильных клиник.

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